Allanamientos en Córdoba por causas de estafas en Colón

En relación a ilícitos realizados en la zona con la modalidad de estafas telefónicas y otras de modalidad virtual, causas iniciadas en el año 2017 y 2018, personal de la División Investigaciones de la Jefatura departamental Colón inició una pesquisa a gran escala, que requirió de mucho tiempo y una minuciosa recolección de indicios.

Según la investigación iniciada con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, se sospechaba un grupo de personas, que conformaban una banda organizada que habrían cometidos delitos no solo en la zona, si no que eran intensamente buscados en el país por realizar ilícitos con similar modus operandi, en donde lograban obtener de la víctima gran cantidad de dinero.

Luego de incesantes averiguaciones se logró triangular y buscar relación con los datos obtenidos de la investigación. Atento a esto se logró solicitar un oficio judicial y de esta manera se conformó una comisión con personal idóneo de la División Investigaciones de esa departamental, quienes viajaron hasta la ciudad de Córdoba capital, a los efectos de continuar con las averiguaciones que eran de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos que se investigaban y de esta manera lograr la individualización y determinar el grado de participación de los intervinientes, con la colaboración funcional de personal del departamento de Delitos Económicos, de la Policía de la provincia de Córdoba.

Consecuentemente se logró avanzar al respecto, estableciéndose la participación de un grupo de personas que actúan de manera organizada, con un claro objetivo en común que sería la obtención de dinero de cuentas bancarias de las víctimas, mediante la manipulación de cuentas de acceso al sistema de banca móvil, vinculadas a sus líneas telefónicas, que eran cambiadas de titularidad, sin conocimiento del damnificado, violando los sistemas de seguridad de la entidad bancaria de tal manera que este no alcanzara a detectar tales cambios. Con estos datos necesarios este grupo de personas lograba tramitar claves nuevas para solicitar créditos y transferencias que eran enviadas a otras cuentas de determinadas personas que lograban hacerse del dinero, ya sea por extracción en cajeros automáticos o retiro en forma personal en ventanilla, realizado por varias personas con la finalidad de que resulte aún más difícil su rastreo por parte de las autoridades policiales o judiciales.

Teniendo en cuenta estos datos de manera urgente se solicitó ante la Unidad Fiscal de Colón órdenes de allanamiento y requisa domiciliaria para varios inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de córdoba capital. Consecuentemente, desde el Juzgado de garantías y transición de Colón se libró un exhorto, para la provincia de Córdoba, lugar donde también mediante oficios judiciales emanados del Juzgado de Control y Faltas número 10, se logró gracias al trabajo mancomunado de la División Investigaciones de Colón y personal del departamento de delitos económicos de Córdoba, un operativo de gran magnitud y de alta complejidad, en donde se realizaron ocho allanamientos, lográndose el formal secuestro de 13 equipos de telefonía celular, cuatro pendrives, una notebook y documentación que guarda relación con la causa.

En tanto, se procedió también a la detención de una femenina mayor de edad, quedando disposición de la causa varias personas de las que agrega un sujeto de quien se sospecha la actividad ilícita y que se encuentra alojado en el complejo carcelario número 1 “Reverendo Francisco Luchesse”, conocida como la “Cárcel de Bouwer”, sito en el departamento Santa María, provincia de Córdoba, que según se desprende de la investigación hasta ahora lograda tendrían diferentes grados de participación en los ilícitos que se investiga.