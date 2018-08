Aniversario Museo Islas Malvinas “Zona Darwin”

En la mañana de este miércoles se realizó el acto por el séptimo aniversario del Museo Islas Malvinas “Zona Darwin” a cargo del ex combatiente, Mario Vaucher.

Participaron del evento, el presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord, los ediles Gastón Villanova y Celso Villamayor, las Escuelas E.E.T Nº 1 “Dr Herminio J. Quirós”, Escuela Normal “R.O.U” y la Escuela Nº 10 “Mauricio Locker”, Bomberos Voluntarios, Policía Departamental, ex combatientes de la ciudad, familiares de caídos, del Centro de Ex Combatientes de Malvinas “San Fernando” y ex combatientes del Batallón de Artillería Antiaérea “Zona Darwin”. El párroco Rubén Dalzotto realizó la invocación religiosa y posteriormente Mario Vaucher brindó un sentido mensaje.