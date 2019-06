ATE denunció “persecución y aprietes” por parte del Municipio de Colón tras la derrota electoral del domingo

Este miércoles por la mañana representantes de ATE brindaron una conferencia de prensa en la ciudad de Colón donde responsabilizaron al municipio por los despidos, tras la derrota electoral que la diputada Miriam Lambert sufrió en manos del vecinalismo.

Jorge Souza, secretario general de ATE seccional Colón, explicó durante el encuentro: “Se han tomado represalias con 6 compañeros municipales y lo tomamos como una persecución política”, indicó.

“Tomamos esto como persecución porque en una semana, hasta la semana pasada, contrataron a 79 personas y no estamos en contra de eso sino de las políticas que tienen de rehenes a los trabajadores y hace que su dignidad se vea avasallada, aparte del miedo a lo que suceda según cómo salieran los candidatos en las elecciones. Tenemos mensajes en los que apretaban a la gente pidiendo que vayan a la caravana, lo que es grave y nos hace entender lo que significó la situación para los trabajadores”, aclaró Souza.

Acto seguido aseguró: “Tenemos audios de Mariano Rebord hijo en los que dice que son malos trabajadores. Revisamos los legajos y no hay nada que haga suponer que ellos trabajaron mal, así que ya tenemos las presentaciones en el Ministerio de Trabajo y ya se ha puesto todo a disposición para pedir la reincorporación de estos compañeros, por lo que esperamos que haya buena predisposición o nos veremos en la obligación de judicializar este problema”.

Sobre la cantidad de despedidos, el gremialista contó: “Hasta el lunes a las 13 eran 6 las personas, todos empleados contratados, pero hoy sabemos que hay 30 ó más personas para notificar y vimos que el notificador anda recorriendo la municipalidad. Así que los empleados, estén afiliados o no, desde ATE haremos lo imposible para defenderlos. Vamos a agotar todas las instancias”.

“Hay mucha precariedad en la municipalidad, hay 360 personas en planta y los demás son todos contratados. Es decir, habría unas 600 personas contratadas, eso es grave y nos marca la miseria que hay a nivel local, provincial y nacional”, indicó luego.

Nueva intendencia

Respecto al electo intendente del vecinalismo, Souza indicó: “Tenemos la obligación de reunirnos con el intendente que ha sido electo, para charlar del sistema de contratos y reorganizarlo. Hoy vemos que se jubila gente y no se está pasando a otros a planta y vamos perdiendo. Nos llama la atención que la caja de jubilaciones no haga fuerzas como para que los empleados de planta se agranden, porque eso los beneficiaría”, aseguró De Souza.

Para finalizar, De Souza comentó: “Los dirigentes levantan las banderas de no a la violencia, no al maltrato, pero demuestran todo lo contrario. Estamos cansados y la gente de Colón sabe que este es un problema general a nivel ciudad porque si esto se judicializa no va a estar esta gestión para hacerle frente, le deja un problema a la próxima gestión.

Fuente: APF Digital

Foto: Revista Relieves