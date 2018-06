Audiencia pública por el proyecto “Centro Ambiental Colón”

El próximo jueves (7 de junio) a las 19.00 horas en el salón de la Sede Medalla Milagrosa, se realizará una audiencia pública, una instancia de participación ciudadana en el marco de la ordenanza Nº 28/2012, donde vecinos de la ciudad de Colón, podrán opinar respecto del denominado proyecto “Centro Ambiental Colón”.

En las últimas semanas, se abrió un registro de inscripción para aquellos interesados en participar. Quienes se hayan inscripto en el registro abierto el pasado 29 de mayo, podrán participar exponiendo, los que no lo hicieron podrán asistir y realizar preguntas.

Esta Audiencia Pública tiene por finalidad permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar en forma transparente y pública distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimiento e informaciones existentes sobre la cuestión sometida a consulta.

Las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la Audiencia Pública -no obstante su carácter no vinculante- serán evaluadas técnicamente y consideradas adecuadamente en la toma de decisiones para la elaboración definitiva del proyecto.

Centro Ambiental Colón

Es un complejo diseñado para que todo el tratamiento de los residuos sólidos, urbanos de la ciudad se concentren en un mismo lugar. Estará ubicado en un predio que se encuentra sobre la ruta 135, camino al puente Paysandú-Colón. De esta manera se minimizan tanto los problemas logísticos como el costo extra que significa llevar los residuos a distintos lugares. Por otro lado, se mejora la capacidad de recuperación de materiales, disminuyendo la cantidad de rechazo que termina en el relleno y aumentando el tiempo de vida de la trinchera.

Contará con tres espacios, Planta de Separación, recuperación y reciclaje, celda de compostaje y celda de disposición final.