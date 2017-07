Campaña de firmas para la mejora de la ex ruta 26

El concejal José Luis Walser, acompañado de su partido vecinalista, inició una campaña para juntar firmas para solicitar al gobernador de la provincia que disponga las gestiones necesarias para la mejora del trazado de la ex ruta 26 que une las ciudades de Colón y San José.

Consultado al respecto, Walser manifestó lo siguiente: “hoy empezamos junto a mi partido esta campaña de juntar firmas, con el objetivo de plasmar en ellas el sentir y la preocupación de la comunidad colonense y de la comunidad sanjosesina por el estado actual de la denominada ex ruta 26. Esta iniciativa, que seguramente tendrá su correlato en San José, porque yo ya he estado dialogando con el vice intendente Gabriel Truffa y con pares del bloque vecinalista, y en Villa Elisa, donde también hablé con los concejales del vecinalismo, tiene el objetivo de brindarle a las autoridades provinciales la importancia y urgencia que tiene esta obra para la región. Además, la iniciativa busca reafirmar el proyecto de comunicación presentado el año anterior por el senador Pablo Canali en el que solicita la mejora del camino. El senador me ha informado de recientes gestiones realizadas con la Directora de Vialidad, donde se ha conseguido avanzar concretamente con el tramo norte de la ruta que abarca el acceso a San José por ruta 14 desde el rulo de acceso a Villa Elisa hasta arroyo El Doctor. Esta es una gran noticia, pero necesitamos definir lo mas prontamente posible el tramo restante que une San José – Colón, porque el tráfico es cada vez mayor, así como también crece constantemente la urbanización y el movimiento comercial, lo que vuelve la ruta sumamente riesgosa y proclive a los accidentes. Según datos que brindados por un punto fijo que había realizado Pablo Canali durante su gestión como Intendente, en ese tramo circulaban 12 mil vehículos diarios, por la que estimación actual es de 14 mil o más. Nosotros valoramos muchísimo las mejoras en la rotonda del Cristo y el ensanchamiento del puente sobre el arroyo Artalaz, pero la situación actual es de gran complejidad, y por eso consideramos necesario seguir poniendo el tema en la discusión pública y poner en conocimiento al gobernador de la preocupación de las poblaciones de ambas ciudades”

Las planillas ya están a disposición para la firma en comercios de la ciudad, en instituciones, en las oficinas del Concejo Deliberante y en la dirección de FACEBOOK de la Unión Vecinal Colón.