CARU: “El estado general del Río Uruguay no es malo”

En horas de la mañana de este jueves el Presidente Municipal, Dr. Mariano Rebord recibió en su despacho a los Delegados de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Juan Ruíz Orrico, Jorge Satto y Eduardo Caminal.

En la reunión se dialogó sobre la situación del Río Uruguay a través del tiempo y el impacto dado por el crecimiento poblacional y el turismo.

Los delegados de la CARU manifestaron que el estado general del Río Uruguay no es malo y que los datos aportados semanalmente son puestos a disposición para tomar conciencia de los problemas actuales y trabajar en obras de infraestructura.

“No podemos desde la CARU hacer una evaluación sobre la habilitación o no de las playas ya que las muestras que se toman son de un momento específico, de un horario puntual, por lo tanto se deberían intensificar los análisis para poder llegar a una conclusión más compleja. La situación de Colón no es ajena a toda la costa del Río Uruguay.” dijo Jorge Satto.

En la reunión se manifestó la voluntad de trabajar en conjunto para el saneamiento del río, planeando obras de infraestructura como una Planta de Tratamiento de Afluentes Cloacales, intensificar los controles de las aguas desde la CARU y desde el municipio, con la puesta en marcha del Plan Ambiental rubricado por la CARU junto a los intendentes de la costa del Río Uruguay.

También desde la CARU se llevará adelante un Monitoreo y Vigilancia Integral del Río Uruguay para detectar los problemas y buscar la solución.

Por su parte el Presidente Municipal manifestó ” el encuentro resultó muy positivo, estamos trabajando juntos y buscando las soluciones que nos permitan realizar las obras de infraestructura necesarias para el cuidado de nuestro río. El gobierno nacional manifestó su acompañamiento y su compromiso en este tema y en este sentido se está trabajando en los distintos proyectos para las futuras obras.”

En conferencia de prensa con medios locales Eduardo Caminal delegado de la CARU se expresó respecto a una nota del Diario Uno: “Leí la nota de Diario Uno y desmiento haber dicho que haya que inhabilitar las playas, no es verdad y CARU además no tiene esa facultad, sino los municipios”.