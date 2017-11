Centenario de la Escuela Nº 69 “Tierra del Fuego”

En la mañana de hoy el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet asistió a la Escuela Nº 69 “Tierra del Fuego”, en el marco de los festejos por el Centenario (01/10/1917 – 01/10/2017) del establecimiento educativo. Lo acompañaron el Presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord, de San José, Irma Monjo, la Directora Silvia Mercedes Chaulet y la diputada provincial, Miriam Lambert.

“Es un honor recibir al gobernador de la provincia en nuestra escuela. Nos sentimos muy emocionadas por la visita. Sigamos luchando por la escuela inclusiva, de calidad y más escuelas NINAS” expresó la Directora de la escuela.

Por su parte el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet indicó: “Si bien la fecha conmemorativa pasó, quería estar presente en el marco de los festejos del centenario. A esta escuela, vinieron mis abuelos, como otros tantos inmigrantes que llegar a esta zona, la Colonia San José. Hoy redoblamos los esfuerzos en estos proyectos de escuela NINA, coincidiendo con las palabras de la Directora. Nos comprometemos a la ampliación del comedor al que concurren 84 alumnos. Felicito a la comunidad educativa actual y a todas las personas que estuvieron presentes durante estos cien años de vida”.

Además el gobierno de la provincia de Entre Ríos hizo entrega de un total de $611.000 pesos de aportes

Escuela NINA Nº 69 “Tierra del Fuego” ($50.000), Escuela Nº 5 “Nicolás Rodríguez Peña” ($84.000), Amigos del Museo Histórico Regional de la Colonia San José ($25.000), Club Social y Deportivo San José ($40.000), Club Atlético Sauce ($80.000) y Centro Saboyano San José ($300.000).

Además a los proyectos: Alimentación Saludable (Celina Tuyaré), La Vida es Bella (Mercedes Sánchez), Apoyo Escolar (Stella Maris Sallago), Batucada del Pueblo (Mariel Rossier), Bádminton (Miriam Brondo) y Mañana otro Cuento (Facundo Rodríguez).

Ex Ruta Nº 26

En su alocución el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, se refirió y ratificó la obra de mejoras de la ex Ruta Nº 26. “Será un trabajo tendiente a mejorar la seguridad vial y evitar fatalidades en una ruta de mucho movimiento no solo turístico sino en el día a día entre las dos ciudades”.