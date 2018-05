Con una fiesta popular se inauguró la nueva Sede del Barrio Evita

Una verdadera fiesta popular se vivió el sábado en horas de la tarde en lo que fue la inauguración de la nueva Sede del Barrio Evita, el que cuenta con un Salón de Usos Múltiples, cocina, sanitarios para hombres, mujeres, personas con discapacidad y un Centro de Salud con dos consultorios.

El evento contó con la presencia del presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord, la diputada provincial, Miriam Lambert, funcionarios municipales, concejales y vecinos y vecinas del barrio.

Todo comenzó a las 15.00 horas con diversas actividades como expresiones artísticas para los niños y niñas, zumba y exposición de cuadros en el interior del salón. También en el escenario bailaron los chicos de Tango XXI de la Asociación No Me Olvides.

Posteriormente hizo su presentación “El Ensamble” la Banda de Música de la Dirección de Cultura.

El acto oficial comenzó pasadas las 17.00, siendo los oradores Vilma Favre (vecina del Barrio), la diputada provincial Miriam Lambert y el jefe comunal Mariano Rebord.

La docente Favre, recordó los inicios del barrio el que se inauguró en agosto de 1999. “Éramos 15 familias que empezamos a vivir hace casi 20 años y la antigua sede, antes funcionaba la policía montada” conmemoró. En sus palabras solicitó a los vecinos cuidar este espacio y se apropien para el beneficio de todos. Agradeció a las autoridades porque será un espacio de aprendizaje y sociabilización.

Por su parte, Miriam Lambert, repasó la política social que se viene desarrollando en la ciudad desde diciembre de 2011 cuando asumió Mariano Rebord, en lo que respecta a la construcción de Sedes Barriales, Centros de Salud y Jardines Maternales.

Por último Mariano Rebord, se refirió a gracias a la austeridad económica y el buen manejo del dinero público, se puede realizar la inauguración de un espacio como la nueva sede a través de recursos municipales, en tiempos económicos difíciles. “Podemos cometer errores, pero en estos tiempos que corren, trabajamos mucho en la contención social, para que nuestros vecinos no pasen hambre, no tengan problemas de salud. No podemos llegar a brindar trabajos a todos, pero siempre estamos generando acciones que generen mano de obra” resumió Mariano Rebord.

Luego de las palabras se realizó la bendición del lugar a cargo del Diácono de la Parroquia de los Santos Justo y Pastor, el descubrimiento de la placa y el corte de cinta junto a los vecinos, Augusto Donet y Josefa Báez quienes fueron elegidos como padrinos.

Por último para culminar la fiesta popular, cuando caía la noche, Hernán Paz cerró con su show musical.