Concluyeron las Finales de los Juegos Provinciales Evita 2017 en Colón

Durante tres días estuvieron en Colón alumnos y profesores de toda la Provincia de Entre Ríos disputando la final de Voley sub 17 Damas y Caballeros.

El balance es positivo en todos los aspectos, hay que destacar la buena participación de los deportistas y los entrenadores porque al margen de los resultados eso marca el desarrollo del deporte.

Los chicos de cada uno de los 18 departamentos compitieron en igualdad de condiciones y año tras año se nota una evolución en cuanto a lo organizativo y estructural de la etapa provincial del vóley en nuestra Ciudad, contando con la cooperación de los Clubes Campito, Defensores, Sauce, Ñapinda, La Armonía y La Unión que tienen el rol de realizar la parte gastronómica (almuerzo, merienda, cena y vianda de viaje) para los días del torneo. También es para destacar la coordinación y fiscalización a cargo de Horacio Moreyra un entendido en la materia Voley.

En la rama femenina sub 17 las Campeonas fueron las chicas de Crespo y en varones sub 17 los campeones fueron los chicos de Parana.