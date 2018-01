Decomiso de lentes de sol

Personal de la Coordinación de Habilitaciones, llevó adelante un operativo en el cual decomisó alrededor de 100 pares de lentes de sol, que estaban siendo comercializados en lugares no autorizados, dando cumplimiento a la Ley Provincial Nº 9058, la que prohíbe la venta de cualquier tipo de lenes y/o anteojos en sectores no habiliatdos.

Identificados, se corroboró que los vendedores eran oriundos de otras provincias y países limítrofes. Al respecto el Coordinador, Fabio Hernández, manifestó: “Estas personas alquilan departamentos lujosos y pagan la estadía vendiendo lentes y otro tipo de mercadería que no está autorizada, perjudicando al comercio local que tributa todo el año en la ciudad”.