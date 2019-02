Dejó el auto a un “conocido” para que se lo cuide pero se lo vendió

Personal policial recuperó y secuestró formalmente partes de un automóvil vendido en forma ilegal y en el mismo procedimiento, recuperó un vehículo con aparente adulteración en número de motor y chasis.

A raíz de una denuncia radicada en Jefatura departamental Colón, por un hombre de 59 años de edad, domiciliado en la localidad de San Martín (Bs. As.). El denunciante manifestó que dejó al cuidado de un ciudadano de 22 años, a quien conoce desde hace aproximadamente dos años, un automóvil marca Ford Falcon, color gris, para que se lo cuide, ya que debía viajar a Buenos Aires y el equipo de GNC, tenía la oblea vencida y no lo podía hacer.

Esto ocurrió meses atrás, y el denunciante no pudo viajar a Colón por problemas de salud que padecía su señora esposa. Cuando pudo, viajó y constató que el auto no estaba más estacionado sobre calle Tucumán al 900 de Colón, lugar donde lo había dejado y no logra verlo en la zona. Consulta a la persona que había quedado a cargo del vehículo, y el joven respondió que lo habían venido a buscar con una grúa, ya que supuestamente, el denunciante lo habría vendido.

Tras investigaciones, y se logra hallar el vehículo en un domicilio ubicado sobre calle Sarmiento al 600 de Colón, el chasis con el dominio colocado y con dos tubos de gas. Estos efectos se encontraban en poder de un masculino de 22 años de edad, domiciliado en el lugar, quien consultado por los mismos, manifiesta haberlo comprado justamente, al encargado de cuidarlo.

Informada la Fiscalía en Turno de Colón, se dispone el formal secuestro de estos elementos hallados y su puesta a disposición de la causa en trámite, además el traslado a Jefatura de estos dos masculinos, el supuesto vendedor y comprador respectivamente, para su correcta identificación, quedando en libertad, supeditados a la causa en trámite.

En el mismo procedimiento, fue formalmente secuestrado por orden de la Fiscalía, un automóvil marca Ford Falcon Futura, el cual estaba en poder del identificado como supuesto comprador del otro vehículo en el mismo domicilio. Para esto último se dio intervención al verificador policial en `turno, quien constató posibles anomalías en la numeración de motor y chasis, por lo que luego de la finalización de las pericias químicas, se procederá en consecuencia a fines de establecer procedencia y propiedad del mismo.