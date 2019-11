Denuncian pulverización sin control en la zona rural de San José

Desde la Asamblea “No a los Agrotóxicos” informaron que este sábado 9 de Noviembre, una productora apícola registró una pulverización en la zona rural del Municipio de San José, que se estaba realizando sin ningún tipo de recaudos: Mosquito casero sin ningún tipo de registro ( el modelo excluye al pequeño productor), no existió receta agronómica, ni aviso previo a vecinos y autoridades; con condiciones meteorológicas desfavorables atento al fuerte viento. El campo en cuestión esta cerca de una escuela y de un frigorífico de pollos. Era un productor de batatas y zapallos aplicando 24D sin el mínimo control. Se llamó a Inspección y se levantaron las correspondientes infracciones. Según manifestó la Asamblea, el productor expresó desconocer la normativa. Tampoco la conocían los inspectores. Señores, nos estamos enfermando!!! San José tiene su propia Ordenanza que regula aplicación de agrotoxicos que es la N° 19/ 2018 y esta vigente nuestra Ley provincial N° 6599 y decretos complementarios.

Resguardamos el nombre del productor, el ya deberá responder la infracción cometida. “Acá lo que cuestionamos es un modelo impuesto que no resiste más.

Tomemos las cosas con seriedad! Esto no es un juego! Enfrentan a los pequeños productores entre si, que en breve serán expulsados del campo; este modelo no los incluye!”, afirman desde la Asamblea “No a los Agrotóxicos”.