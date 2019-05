Dos jóvenes detenidos por arrebato en Colón

Los jóvenes tienen 18 y 17 años y son oriundos de C. Del Uruguay. En tanto los elementos denunciados fueron recuperados.

El pasado viernes, personal policial de la Jefatura de Colón, de Investigaciones en primera instancia y luego del Comando Radioeléctrico, en la zona del Parque Quirós, llevando a cabo un control, observaron dos motocicletas con dos ocupantes cada una en actitud sospechosa, al advertirlo los ocupantes de los rodados, emprendieron la retirada del lugar.

Luego de un trayecto no muy largo, se separaron y tomaron por distintas direcciones. De inmediato se procedió a instalar un control en las salidas de la ciudad, lo cual permitió interceptar tras una persecución a una de las motos con sus dos ocupantes, quienes intentaron salir hacia el Sur. La moto es una YAMAHA modelo CRYPTON de 110 CC., la cual fue retenida por dificultades con la documentación. En tanto que los sujetos resultaron ser oriundos de C. del Uruguay, con domicilio en dicha ciudad, uno de 18 años de edad y el otro de 17 años de edad. Tenían en su poder una mochila de color negro, conteniendo en su interior, prendas de vestir, además de algunos elementos que tendrían relación con una denuncia radicada en Jefatura por el supuesto delito de arrebato. Estas dos personas podrían estar involucradas con ese hecho. Informado el Fiscal en Turno de Colón, dispuso la correcta identificación de estos ciudadanos en libertad. En referencia al menor de 17 años, el mismo fue entregado a su progenitora, previo cumplimiento de todos los pasos legales respectivos, quien vino desde C. del Uruguay, acompañada por personal de Área del COPNAF de dicha ciudad. En cuanto a los efectos recuperados la Justicia dispuso el formal secuestro de los mismos quedando a disposición del Expediente iniciado. Se prosiguen con diligencias de estilo.