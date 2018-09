El Becario en Escena llega al Departamento Colón

El Instituto Becario Provincial organizará una nueva edición de El Becario en Escena, porque Entre Ríos tiene Talento. Habrá 12 Galas en 11 departamentos, donde niños y adolescentes subirán al escenario a demostrar su pasión por expresiones artísticas como canto, baile y música.

Los ganadores serán acreedores de la Beca Cultural. En el departamento Colón la cita será el 26 de septiembre en la Casa del Bicentenario de Colón a las 16.

Expresiones como canto, baile (folclore, clásico, jazz, árabe, reggaeton), música, actuación, dibujo, poesía, stand up, por citar algunas, se verán en las 12 localidades que albergarán el evento cultural

.El Becario en Escena es un concurso donde los participantes se inscriben de manera gratuita en sus escuelas, en las delegaciones del organismo o directamente en la Casa Central. En el caso de personas interesadas en participar de la Ciudad de San José pueden dirigirse a la Oficina de Empleo donde se encuentra la delegada local de Inaubepro para mayor información e inscripción. La delegación de San José se encuentra en el Centro Cultural Juvenil La Estación de lunes a viernes de 8 a 12.

Beca Cultural

El beneficio que otorga el Instituto será comprendido durante los meses del ciclo lectivo abril-noviembre de 2019 y el alumno podrá elegir el instituto, academia, escuela, taller, de la disciplina escogida que se encuentre dentro del territorio nacional.

El ente del gobierno de Entre Ríos abonará la inscripción y la cuota mensual, de hasta 4000 pesos. El traslado, en caso de capacitarse fuera de su localidad, correrá por cuenta del estudiante.

Categorías y rubros

Para la categoría habilitada para competir cuando la participación es individual, se tendrá en cuenta la edad del participante siendo las escalas de 6 a 12 años; de 13 a 18 años y de 19 a 25 años cumplidos al 30 de junio del corriente año.

Los rubros que competirán entre si son: Música (canto, instrumental, recitado, etc.); Danzas (folclóricas, contemporáneas, clásicas, urbanas, etc.); expresiones libres (teatro, artes plásticas, humor, stand up, etc.).

No podrán participar todas aquellas disciplinas que estén federadas en un deporte. En caso que la participación sea grupal, las edades podrán abarcar desde los 6 hasta a los 25 años, conformando así, una categoría distinta. Los grupos no podrán exceder el máximo de ocho personas. Por más información ingresar a www.institutobecario.gov.ar