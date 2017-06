El Cicle vibró con el Endurocross

Luego de la postergación de Valle María por la crecida del Río Paraná, la 2da. Fecha del Certamen Provincial de Endurocross esta vez pudo concretarse en la Ciudad de Colón, en el Circuito diagramado dentro del predio del Cicle Club ayer domingo 4 de Junio , escenario que se presentó exigente, pero con buén piso muy húmedo lo que permitió desarrollar lindos espectáculos en las distintas mangas.

En lo deportivo, se destacaron Carlos María Fraga de Villa San Justo y Juan Pablo Gonzalez de San Lorenzo, entre ellos se repartieron las mangas pero logrando en definitiva hacer “doblete” Fraga en función de ganar en las segundas Mangas de las Categorías Seniors Open y Expertos “A” , en la Expertos 125 y Juniors Open se produjo otro doble triunfo: Martín Ferrari de Villa San Justo se adjudicó ambas Categorías. En tanto el piloto Cristian Bauer de Aldea San Antonio logro imponerse en la concurrida Cat. Junior Limitada, Eduardo “Tato” Amoroso de C. del Uruguay se llevó el triunfo en la Cat. Expertos ¨C¨. La Cat. Master fue para el Concordiense Antonio Peralta y la Veteranos para Esteban Adriel de Gualeguaychú . En Principiantes, Gustavo Alba de Herrera fue el ganador en 2 Tiempos, Franco Argacha de Villa Elisa prevaleció entre los 4 Tiempos y Pablo Caire de San José obtuvo la Cat. Enduro Calle .- En las Categorías de Cuadris con discreto parque se vivieron mangas muy luchadas, sobresaliendo Nicolás Chein de Cap. Del Señor (Bs. As) en la Categoría Libre, en tanto en la Juniors logró ganar Guillermo Magri de C. del Uruguay – La próxima fecha será el venidero 24 y 25 de Junio en lugar a confirmar en las próximas horas.- RESULTADOS GENERALES 2da. FECHA CERTAMEN ENTRERRIANO DE ENDUROCROSS 4 de Junio de 2017 en Colón.- Circuito “El Cicle” – Organizó: Cicle Club Colón CATEGORÍA SENIORS OPEN. “A” y “B” 1º- Carlos María Fraga – Villa San Justo – KXF 250 2º- Juan Pablo González- San Lorenzo – CRF 450 3º- Franco Muñiz- C.del Uruguay- KTM 150 (1º “B”) 4º- Maximiliano Granton-Villa Elisa- CRF 250 (2º ¨B¨) 5º- Mauro González- Ald. San Antonio- KTM 250 6º- Pablo Brem-Villa Elisa- CRF 250 (3º ¨B ¨) 7º- Andrés Aguet- Herrera- CRF 450 (4º ¨B¨) 8º- Narciso Cusinato- Larroque- YZF 250 9º- José Fraga- Villa San Justo- CRF 450 (5º ¨B¨) 10º- Gerardo Campodonico- Gualeguay- CRF 250 (6º “B”) 11º- Manuel Pardillo- Rosario- YZF 250 (9º ¨B¨) 12º- Walter Nestmann- Ald. San Antonio- KTM 250 (10º ¨B¨) 13º- Pehuén Guiffre- San José- KXF 250 CATEGORÍA EXPERTOS “A” 1º – Carlos María Fraga – Villa San Justo – KXF 250 2º- Juan Pablo González- San Lorenzo – YZ 125 3º- Pehuén Guiffre- San José- KXF 250 4º- Maximiliano Granton-Villa Elisa- CRF 250 5º- Hernán Garnier- Villa Elisa- CRF 250 6º- Narciso Cusinato- Larroque- YZF 250 7º- Mauro González- Ald. San Antonio- KTM 250 8º- Cristian Portillo- Paraná- KXF 250 CATEGORÍA JUNIORS OPEN (Super Juniors). 1º- Martín Ferrari- San Justo- YZ 125 2º- Franco Muñiz- C.del Uruguay- KTM 150 3º- Jonathan Boulot- Villa Elisa- KXF 250 4º- Andrés Aguet- Herrera- CRF 450 5º- Juan Rohr- Villa Valle María- YZ 125 6º- Claudio Gómez- Gualeguay- YZF 450 7º- Cristian Bauer- Ald. San Antonio- CRF 250 8º- Emilio Colo- Colonia (ROU)- KTM 250 9º- Gastón Gange- 1º de Mayo- YZF 250 10º- Agustín Jacquemain- Pronunciamiento- CRF 450 11º- Ebenezer García- Victoria- YZF 250 12º- Nicolás Gange- 1º de Mayo- CRF 250 13º- Mauro Sittner- Ald. San Antonio- CRF 450 14º- Giuliano Paoloni- San Salvador- KTM 250 15º- Luis Costa- Gualeguaychú- CRF 250 16º- Lisandro Hauteville- Pronunciamiento- YZF 250 17º- Alberto Lorenzo- La Plata- YZ 250 18º- Walter Real- Paraná- KXF 450 CAT. EXPERTOS 125 cc 1º- Martín Ferrari- San Justo- YZ 125 2º- Esteban Adriel- Gualeguaychú- KTM 125 3º- Joel Battauz- Paraná- YZ 125 4º- Juan Rohr- Villa Valle María- YZ 125 5º- Juan Pablo González- San Lorenzo- YZ 125 6º- Daniel Melo- Rosario del Tala- YZ 125 7º- Gustavo Alba- Herrera- YZ 125 8º- Francisco Larroca- Concordia- YZ 125 9º- Carlos Silvestre – Paraná- YZ 125 10º- Valentín Leonardelli- Concordia- YZ 125 11º- Pablo Aguiar- Paraná- YZ 125 12º- Emilio Ferrer- San José- YZ 125 CATEGORÍA JUNIORS LIMITADA 1º- Cristian Bauer- Ald. San Antonio- CRF 250 2º- Hernán Garnier- Villa Elisa- CRF 250 3º- Luis Acevedo- San Salvador- KXF 250 4º- Gastón Gange- 1º de Mayo- YZF 250 5º- Valentín Leonardelli- Concordia- YZ 125 6º- Joel Battauz- Paraná- YZ 125 7º- Maximiliano Rodríguez- Los Cardales- KTM 450 8º- Franco Argacha- Villa Elisa- KXF 250 9º- Francisco Larroca- Concordia- YZ 125 10º- Nicolás Gange- 1º de Mayo- CRF 250 11º- Ebenezer García- Victoria- YZF 250 12º- Nahuel Borusko- San José- YZ 125 13º- Mauro Sittner- Ald. San Antonio- CRF 450 14º- Edgardo Bonnin-Villa Elisa- KXF 250 15º- Emilio Colo- Colonia (ROU)- KTM 250 16º- Agustín Jacquemain- Pronunciamiento- CRF 450 17º- Nicolás Rodríguez- C. del Uruguay- KXF 250 18º- Guiliano Paoloni- San Salvador- KTM 250 19º- Julio Metler- Larroque- RMZ 250 20º- Luis Costa- Gualeguaychú- CRF 250 21º- Agustín Rodríguez- C. del Uruguay- KXF 250 22º- Rafael Velardis- Victoria- YZF 250 23º- Pablo Caire- San José- Tornado 250 24º- Joaquín Lell- María Luisa- KXF 450 25º- Sebastián Velardis- Victoria- Tornado 250 26º- Alejandro Francou- San José- CRF 250 27º- Lucas Vera- Rosario- KXF 250 28º- Leonardo Tantera- Caseros- CR 250 29º- Damián Vera- Rosario- KXF 250 30º- Rubén Hauteville- C. del Uruguay- Tornado 250 31º- Ernesto Arellano- Gualeguaychú- RMZ 450 32º- Juan Cruz Bereznicki- Rosario- KXF 450 33º- Franco Galván – María Luisa- Tornado 250 34º- Alcides Fuchs- C. del Uruguay- KXF 250 35º- Juan Cruz Torres- C. del Uruguay- Tornado 250 CATEGORÍA EXPERTOS “C” 1º- Eduardo Amoroso- C. del Uruguay- YZ 250 2º- Ramiro Schanzembach- Ald. Protestante- CR 125 3º- Matías Sigot- Col. Arroyo Urquiza- CR 125 4º- Jonathan Rodríguez- Colón -CR 125 5º- Mario Abriola – Hernandarias- RM 125 6º- Gonzalo Bonvin- Colón – KTM 250 7º- Alejandro Francou- Caseros- KDX 200 8º- Lucas Carletti- La Picada- KTM 125 9º- Oscar Winter-Crespo –CR 125 10º- Daniel Henchoz- Colón – YZ 125 11º- Nicolás Rodríguez- Colón- KTM 380 CATEGORÍA VETERANOS 1º- Esteban Adriel- Gualeguaychú- KTM 125 2º- Pablo Acevedo- Gualeguaychú- KTM 500 3º- Pablo Brem- Villa Elisa- CRF 250 4º- Luis Acevedo- San Salvador- KXF 250 5º- Gerardo Campodonico- Gualeguay- CRF 250 6º- Daniel Melo- R. del Tala- YZ 125 7º- Edgardo Bonnin- Villa Elisa- KXF 250 8º- Cristian Deening- C. del Uruguay- YZF 450 9º- Joaquín Negri- Concordia- KTM 350 10º- Federico Bogue- Gualeguay- KXF 250 11º- Maximiliano Rodríguez- Los Cardales- KTM 450 12º- Rafael Velardis- Victoria- YZF 250 13º- Julio Hasseltrom- Gualeguaychú- CRF 250 14º- Alejandro Francou- San José- CRF 250 15º- Eduardo Montoreano- Concordia- CRF 250 16º- Alcides Fuchs- C. del Uruguay- KXF 250 17º- Eduardo Amoroso- C. del Uruguay- YZ 250 CATEGORÍA MASTERS 1º- Antonio Peralta- Concordia- CRF 250 2º- Walter Real- Concordia-CRF 250 3º- Manuel Pardillo- Rosario- YZF 250 4º- Cristian Potillo- Paraná- KXF 250 5º- Walter Nestmann- Ald. San Antonio- KTM 250 6º- Oscar González- San Lorenzo- CRF 450 7º- Carlos Silvestre- Paraná- YZ 125 8º- Javier Rolon- San Lorenzo- Beta 300 CATEGORÍA PRINCIPIANTES 2 TIEMPOS (sin puntaje) 1º- Gustavo Alba- Herrera- YZ 125 2º- Nicolás Rodríguez- C. del Uruguay- KTM 380 3º- Álvaro Gómez Carmona- Don Torcuato- YZ 125 4º- Enzo Follonier- San José- YZ 125 5º- Gonzalo Bonvin- Colón- KTM 250 6º- Matías Sigot- – Col. Arroyo Urquiza- CR 125 7º- Jonathan Rodríguez- Colón -CR 125 8º- Lucas Carletti- La Picada- KTM 125 9º- Ramiro Schanzembach- Ald. Protestante- CR 125 10º- Mario Abriola – Hernandarias- RM 125 11º- Alberto Lorenzo – La Plata- YZ 125 12º- Alejandro Francou- Caseros- KDX 200 13º- Daniel Henchoz- Colón- YZ 125 14º- Leonardo Tantera- Caseros- CR 250 15º- Pablo Aguiar- Paraná – YZ 125 16º- Oscar Wintter- Crespo- CR 125 17º- Nicolás Jacquemain- Pronunciamiento- CR 125 CATEGORÍA PRINCIPIANTES 4 TIEMPOS (sin puntaje) 1º- Franco Argacha- Villa Elisa- KXF 250 2º- Julio Metler- Larroque- RMZ 250 3º- Joaquín Lell- María Luisa- KXF 450 4º- Lucas Vera- Rosario- KXF 250 5º- Lisandro Hauteville- Pronunciamiento- YZF 250 6º- Agustín Rodríguez- C. del Uruguay- CRF 450 7º- Damián Vera- Rosario- KXF 250 8º- Julio Hasseltrom- Gualeguaychú- CRF 250 9º- Ernesto Arellano- Gualeguaychú- RMZ 450 10º- Oscar Gonzalez –San Lorenzo- KXF 450 11º- Rodolfo Arraigada- C. del Uruguay- RMZ 250 12º- Axel Siri- San José- KXF 250 13º- Juan Cruz Bereznicki- Rosario- KXF 450 14º- Nicolás Conde- Gualeguaychú- RMZ 250 15º- Federico Almeida- Escobar- CRF 250 16º- Sebastián Velardis- Victoria- Tornado 250 CATEGORÍA ENDURO CALLE (sin puntaje) 1º- Pablo Caire- Pablo Caire- San José- Tornado 250 2º- Sebastián Velardis- Victoria- Tornado 250 3º- Matías Vallejos- Concordia- XR 250 4º- Gastón Corra- Basavilbaso- GRF 250 5º- Rubén Hauteville- C. del Uruguay- Tornado 250 6º- Franco Galván- María Luisa- Tornado 250 7º- Pablo De La Vecchia- Firmat (S. Fé)- Tornado 250 8º- Juan Cruz Torres- C. del Uruguay- Tornado 250 9º- Hernán Flores- Concordia- XR 250 10º- Fernando Benedetti- Gualeguay- Tornado 250 11º- Guillermo Cuenos- C. del Uruguay- GRF 250 12º- Daniel Bondaz- San José – TTR 230 CATEGORÍA CUATRICICLOS LIBRES 1º- Nicolás Cheim- Capilla del Señor-YZF 450 2º- Bruno Rimoldi- Casilda- YFZ 450 3º- Germán Gorosito- Galvéz- YZF 450 4º- Luciano Perrone- Los Cardales- YZF 450 5º- Matías Mayer- Concordia- YFZ 450 6º- Guillermo Magri- Colón- YZF 450 7º- Matías Tabar- Capilla del Señor – YZF 450 8º- Nicolás Perrone- Garín- YZF 450 9º- Facundo Rodríguez- Concordia- Raptor 350 CATEGORÍA CUATRICICLOS JUNIORS PROMOCIONAL. 1º- Guillermo Magri- Colón- YZF 450 2º- Matías Mayer- Concordia- YFZ 450 3º- Nicolás Perrone- Garín- YZF 450 4º- Facundo Rodríguez- Concordia- Raptor 350.