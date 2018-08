El Gobernador Bordet estuvo en Colón

“En nuestra gestión trabajamos con absolutas normas de transparencia, y cuando detectamos que hay alguna situación anómala automáticamente la denunciamos o la corregimos”, remarcó ayer el gobernador Gustavo Bordet en Colón donde participó de un encuentro del Comité de Integración Fronteriza, entregó aportes a instituciones y recorrió obras de infraestructura vial.

“Hemos estado siempre contestes a los requerimientos del Poder Judicial y ésta ha sido una constante en mi trayectoria. No tuve nunca ni una denuncia ni sospecha de corrupción. Si uno actúa correctamente no tiene por qué preocuparse”, dijo el mandatario a la prensa local.

Ante una consulta vinculada a la situación del justicialismo, Bordet dejó en claro que respeta todas las líneas internas, “incluso cuando me critican

y muy fuerte” y agregó: “Tengo tolerancia democrática y es importante que cada uno se pueda expresar dentro del partido”.

Sobre el proyecto de reforma política que está debatiendo la Legislatura provincial, el gobernador recordó que asumió el compromiso de proponer una nueva ley electoral y es lo que hizo “dejando abierta además la discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos. Hay otros proyectos que recuperan la autonomía de Entre Ríos para elegir el momento en que se convoca a elecciones como existió siempre en la provincia. Lo importante es poder consensuar una reforma política que nos incluya a todos”.

Procesos de integración

Bordet, junto al intendente Mariano Rebord, participó de la clausura de la XXXIV Reunión del Comité de Integración Fronteriza Colón – Paysandú, donde indicó que “para la provincia avanzar en los procesos de integración entre Uruguay y Argentina, resulta muy importante. Este es un proceso que se ha generado a partir de las necesidades de las comunidades entre las ciudades a la vera del río Uruguay”.

“Es cuestión de avanzar en estos procesos”, afirmó y recordó que “estamos trabajando con un proyecto muy ambicioso”, que está en su etapa final y prevé “obras de infraestructura como un aeropuerto en Salto y un proceso de integración entre los sistemas productivos y turísticos de las dos ciudades”. Más adelante afirmó que “si tenemos éxito, podemos replicarlo en otras ciudades”.

En ese sentido son “los desafíos que tenemos para seguir trabajando”; “son tiempos de acuerdo, de incorporar lo mejor de cada uno de nosotros”, aseguró el mandatario. “Si generamos más ámbitos como éste, sin dudas podemos aportar esquemas para tener un definitivo proceso de integración que todos estamos necesitando”, completó.

Por su parte, el embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, aseguró que el encuentro “es estimulante” y ratifica “un período de relacionamiento entre ambos pueblos que con el esfuerzo de todos vayamos encontrando cada día más”.

Por último, dijo que “estos dos pueblos son más que hermanos, tienen una relación de consanguineidad. Esta con la mayor predisposición para generar un trabajo conjunto”.

Aportes

En su visita a la localidad, el mandatario entregó aportes destinados a la Asociación Civil San Francisco de Asís; Grupo Asociación Mo.Cu.Ba; Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Colón; Asociación cooperadora escuela Nº 4 Martín Reibel; Asociación Rayo de Luz; Parroquia Nuestra Señora del Carmen; Asociación Bomberos Voluntarios de Colón; Club Atlético Campito; Club Social La Armonía; Club Social y Deportivo Ñapindá; Unión de Trabajadores y Productores Independientes de Villa Elisa.

En la oportunidad se firmó el contrato para la obra de una nueva toma de agua de Colón que consiste en una nueva salida del puesto de transformación y tendido de cables, armado subterráneo.

Estuvieron presentes el intendente de Colón, Mariano Rebord; el embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta; el Presidente Delegación Argentina CARU, Mauro Vazón; el director General del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, Boris Svetogorsky; la diputada provincial, Miriam Lambert; el senador provincial, Pablo Canali; los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto; y de Desarrollo Social, Laura Stratta; el titular de Enersa, Jorge González.