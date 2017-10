En Entre Ríos destacan la promulgación de la ley de los feriados puentes

El Gobierno nacional promulgó la ley que restablece los feriados puente y fija los días festivos del año próximo, sancionada a fines de septiembre por el Congreso ·“Va a darle previsibilidad a la actividad turística”, destacó el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastian Bel.

El Gobierno nacional promulgó la ley que restablece los feriados puente y fija los días festivos del año próximo, sancionada a fines de septiembre por el Congreso. La medida era reclamada por el sector turístico de Entre Ríos ya que fomenta la actividad y promueve más oportunidades para que lleguen visitantes a la provincia.

“Va a darle previsibilidad a la actividad turística. Sabiendo que durante 2018 tendremos nueve fines de semana largos turísticos, y puede llegar a ser dos más si el Poder Ejecutivo dispone que el 30 de abril sea feriado y el 24 de diciembre. Si nosotros pensamos que el Poder Ejecutivo va a reglamentar esos fines de semana estaríamos hablando de un número de 10 que serían muy importantes. Pero hay que tener en cuenta el futuro porque para el 2019 habría cinco fines de semana largo pero con esto podríamos tener ocho y no tener esa pérdida tan importante”, resaltó Sebastián Bel, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo.

Competitivos

Consultado si esa medida propiciará mayores inversiones por parte del sector empresarial, Bel descartó esa posibilidad: “Con dos fines de semana largos más no se puede pensar en más inversión. Lo que nosotros pretendemos es ser competitivos y para eso tenemos que mantener la calidad de los servicios y precios acordes, principalmente con grandes competidores vecinos como son la República Oriental del Uruguay y Brasil que tienen tarifas más estables y no tienen una inflación tan pronunciada como la nuestra”.

El dirigente empresarial dijo además que para que la calidad de la oferta turística no se vea afectada es necesario observar otros factores como el incremento de los servicios de luz y gas o el desarrollo de las paritarias salariales.

“También depende de qué suceda después de las elecciones. Hay versiones que habrá un aumento en las tarifas públicas. Para brindar un servicio que sea competitivo y se posicione tenemos que tener tarifas razonables para poder brindar calefacción o aire acondicionado a los turistas, por ejemplo”, consideró.

“Muy bueno”

Por otra parte, Bel destacó la buena afluencia de visitantes que tuvo la provincia durante el último fin de semana largo, del 14 al 16 de octubre. “Históricamente, cada vez que un fin de semana largo coincide con el Día del Padre o de la Madre no son buenos. En esta ocasión, fue muy bueno. Estimamos que tuvimos un 86% de ocupación tomando los días sábado, domingo y lunes y con picos el sábado a la noche de 100% de ocupación en algunas ciudades”, aseveró.

“El gasto promedio es cerca de los 1.000 pesos, principalmente para aquellas familias que compartían cabañas. Es diferente, por ejemplo del gasto de quien participó de la Fiesta de Disfraces del que pagó la entrada al parque termal, por eso el promedio es de los 1.000 pesos”, calculó.

Con respecto a los atractivos del fin de semana, mencionó a la Fiesta de Disfraces, en la costa del Paraná, y los complejos termales en la costa del Uruguay.

“También estuvo la Fiesta de la Colonización en Colón, que es un producto que está muy posicionado y que convoca a turistas de la región y nivel nacional. En Gualeguaychú, la Fiesta Nacional de las Carrozas atrae a muchos turistas”, subrayó.

El calendario de 2018

La norma ahora promulgada fija como feriados inamovibles de 2018: 1 de enero (Año Nuevo); lunes y martes de Carnaval; 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia); Viernes Santo; 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas); 1 de mayo (Día del Trabajo); 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo); 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano); 9 de julio (Día de la Independencia); 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) y25 de diciembre (Navidad).

En tanto, establece como feriados nacionales trasladables: 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes); 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín); 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural); 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

En el capítulo sobre fines de semanas largos, el texto aprobado por el Congreso y promulgado por la Casa Rosada indica que los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles “serán trasladados al día lunes anterior”, en tanto que “los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente”.

Asimismo, la ley contempla que “el Poder Ejecutivo Nacional podrá, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes” y tendrán que ser establecidos “con una antelación de 50 días a la finalización del año calendario”.

Estos feriados, añade la normativa, “gozarán en el aspecto remunerativo de los mismos derechos que establece la legislación actual respecto de los feriados nacionales”.

Al mirar el calendario del próximo año, hay dos feriados que se adaptan a los nuevos parámetros: el 1 de mayo y el 25 de diciembre (Navidad), ambos serán día martes y podrían ser fin de semana largos, informó EL DIARIO.