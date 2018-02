Entregaron el automóvil de la Artesanía a su ganador

En horas de la mañana de este martes el presidente Municipal de Colón, Mariano Rebord y la Directora del IMA, Laura Palazzo hicieron entrega de las llaves del automóvil sorteado en la pasada Fiesta Nacional de la Artesanía.

El Nº ganador fue el 11.138 y su propietario Patricio Perroud, joven que contó: “El sábado fui a ver Abel Pintos y compré el número. Se me pasó y me olvidé de ponerlo en la urna. El domingo a la noche estaba mirando el partido de Boca y la chica que me lo vendió me hizo acordar que lo coloque en la urna. Llegué como a las once menos veinte y lo dejé. Al otro día cuando estaba trabajando vi en el diario mi número y no lo podía creer”.

“Una alegría que el auto se quede acá en la zona y beneficie a una familia de trabajadores, sabemos que queda en buenas manos” indicó al respecto el intendente Mariano Rebord.