Estudiantes de enología y fruticultura participaron de una vendimia

En la Bodega Vulliez-Sermet se realizó la recolección de uvas para la producción de vinos. Están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2018 de la carrera.

Unos treinta alumnos de la Tecnicatura de Enología y Fruticultura que se dicta en San José participaron de la vendimia que tuvo lugar en la Bodega Vulliez-Sermet de la ciudad de Colón. El emblemático establecimiento retomó la actividad iniciada por los primeros inmigrantes de la zona hace 160 años y es una de las empresas que apoya el desarrollo de la carrera terciaria para el departamento, una extensión áulica de la Escuela Normal de Villa Elisa.

Con el impulso de la municipalidad de San José, esta propuesta educativa ofrece una salida laboral en la región, donde más de 50 productores se dedican a la vid. El primer año culminó con 30 alumnos regulares y se encuentran abiertas las inscripciones para 2018.

La Intendente Irma Monjo visitó el establecimiento para tomar contacto con alumnos, docentes y el propietario de la bodega, Jesús Vulliez.

“Hoy mi presencia aquí es para acompañar a los alumnos y docentes en esta primera vendimia para la Tecnicatura de Enología y Fruticultura, ellos habían realizado toda la parte teórica durante el año y algunas tareas de podado, su primera cosecha era esta y ameritaba acompañarlos en esta instancia” expresó la intendente Irma Monjo al recorrer al visitar el establecimiento.

Y agregó: “Todo lo que emprendemos y vemos que hace al desarrollo de la zona estamos para acompañarlos” afirmó.

Fin del ciclo productivo

Jesús Vulliez, propietario de la bodega, aseveró que “hoy es el día más importante porque es cuando se levanta la producción, la vendimia es el fin del ciclo productivo a campo, una vez cosechada la uva pasa a la bodega para la elaboración que es otra etapa totalmente distinta” sostuvo.

“Esta es la culminación de todo un año de trabajo a campo, esa es la importancia de la vendimia y es la que da el índice de calidad después del vino que se va a sacar, digamos, la calidad de la uva de acá es la que va a determinar la calidad del vino después en la bodega” explicó Vulliez.

El productor dijo además: “Cuando la uva está madura hay que levantarla, llevarla y entra en el proceso de despalillado o molienda y después ya en el mismo día ya entra en fermentación, es un proceso rápido, vendimia y proceso de elaboración”.

A lo que añadió: “El clima nos ha tratado no muy bien hasta mediados de diciembre, y hasta la fecha hemos tenido un muy buen clima, este año nos han tocado pocas lluvias a final de la maduración entre mediados de diciembre y enero, los tres últimos años fueron lluviosos todo el verano, eso afecta la calidad de la uva” manifestó Vulliez.

Mariana Dalessio, docente de la carrera, señaló por su parte: “Hoy los alumnos vienen a participar de la cosecha, han cursado prácticas profesionalizantes durante 2017, están comenzando su segundo año de prácticas en diferentes establecimientos de la zona tanto en citrus, en pecán como en vid, poda, cosecha, algo de plantación”.

Y dijo además: “Es un grupo de alumnos muy interesados y comprometidos hoy lo manifestaron con asistencia perfecta, están muy contentos trabajando, todo el año han rendido y respondido a todas las consignas con mucho entusiasmo, eso también estimula a los nuevos y a los docentes” indicó la docente.

La primera de la provincia

Lina Bosch, la coordinadora académica, resumió la concreción de la Tecnicatura explicando: “sabíamos que era una carrera que se necesitaba en la zona, la formación técnica, porque hay más de 50 productores de vid, una bodega que tiene una presencia importante en la Costa del Uruguay y no hay formación técnica en la provincia, en 2017 se hace el primer año de la tecnicatura” afirmó.

“Fueron gestiones pensadas en la parte de agroalimentos de la municipalidad de San José con todo el apoyo que pusieron los productores como Jesús a quien venimos consultando hace tiempo”.

La coordinadora agregó a su vez: “Es la primera carrera de Entre Ríos orientada a responder a esa demanda en mano de obra, en seguimiento, no sólo en vid sino en todo lo que es frutas, frutas secas, finas, citrus, poder pensar en lo económico, lo técnico, lo productivo y el desarrollo regional”.

Una demanda para la zona

“Cuando consultamos sobre el personal que trabaja en las vides, los enólogos no pertenecen a la zona sino a la República Oriental del Uruguay por ejemplo en esta bodega, si bien hay Ingenieros Agrónomos que se están formando en el área, no tenemos la parte técnica, los que están trabajando han aprendido de la experiencia, de la praxis, pero no hay titulación, ambos conocimientos son importantes, pero requería, demandaba poder tener una carrera en esta área”.

“La Costa del Uruguay se caracteriza por la parte frutícola, de citrus, y no olvidemos que la vid fue una de las primeras producciones de la provincia de Entre Ríos, y que vuelve a retomar y a hacer punta en 2002 a partir de la derogación de una Ley”.

“Si bien hay algunas cuestiones climáticas que nos diferencian de Mendoza, es muy proclive, nuestros primeros inmigrantes de la zona todos tenían su propio vino así que apuntamos a poder volver a afianzar esa producción”.

Por último explicó: “Se hizo un estudio de factibilidad que se trabajó en su momento con el senador Canali, se los consultó a los productores, se gestionó y la decisión del Consejo General de Educación fue de armar la carrera, se obtuvo del INET la aprobación del diseño curricular y en 2017 teníamos el apoyo del municipio de San José para iniciar las inscripciones”

“Más de 40 alumnos se inscribieron y llegamos a segundo año con 30 alumnos regulares, esperemos que en 2018 sea fructífera la asistencia a la carrera” puntualizó Lina Bosch.

Para inscribirse

En la Oficina de Empleo de San José que funciona en La Estación, se inscribe para el cursado del ciclo lectivo 2018 de la Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura, de lunes a viernes de 7 a 13. Esta propuesta se dicta en la Escuela Técnica Nº 6 y depende de la Escuela Normal Superior de Villa Elisa.

Esta carrera de nivel superior tiene una duración de 3 años, otorgándose un título con validez nacional. Se recuerda además que personas mayores de 25 años sin título secundario pueden acceder a esta Tecnicatura.

Por mayor información pueden contactarse con el e-mail tecnicaturasanjose@gmail.com