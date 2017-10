Fin de semana largo en Colón

“Si bien quedan fines de semana largos en el año, este de octubre suele ser convocante y el nivel de reservas existente nos marca que Colón tendrá una buena afluencia turística. Habrá diversas actividades en la ciudad, como en la región como es la Fiesta de la Colonización en San José” se refirió al respecto el Presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord.

Desde mañana sábado 14 y hasta el lunes 16 en la explanada del puerto se desarrollará la Segunda Feria de Sabores, espacio en la que el visitante y el vecino podrán acceder a diversos productos regionales. El horario será de 10.00 a 19.00 horas.

Esta edición tendrá la particularidad que de manera simultánea se desarrollará el Concurso “Delicia Colón”, teniendo como objetivo identificar y posicionar un plato dulce que se institucionalice como el postre de la ciudad.

Este fin de semana se realiza la XXXIII Regata Internacional “El Palmar”. Las embarcaciones cruzarán frente a la ciudad el sábado 14, lo que será también una oportunidad de apreciar los distintos veleros surcando el río Uruguay.

También estará abierta la Feria en Paseo del Sol (Paso y Tucumán), en la que se podrán adquirir diversos productos, tanto artesanías como manualidades. El sábado y domingo el horario será de 17.00 a 00.00 horas y el lunes de 10.00 a 18.00 horas.

Además se destaca el Complejo Termal de la ciudad, las visitas Guiadas al Museo Provincial del Molino Forclaz y las diversas propuestas gastronómicas que cuenta Colón.

Todo estará acompañado por un clima ideal, ya que no se pronostican lluvias con máximas que llegarán a los 25º. La altura del río Uruguay frente a nuestras costas es óptima por lo que también se podrá disfrutar de las playas. En este sentido desde la Municipalidad de Colón se recuerda que las playas no están habilitadas para el uso de las aguas, debido a que aún no cuentan con el servicio de guardavidas, por lo tanto se indica que se encuentra prohibido ingresar a bañarse en las mismas. Seamos conscientes y evitemos tragedias.