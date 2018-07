Habrían vendido un mismo térmico a dos personas

Según denuncia que se recepcionó en la jefatura de policía, un hombre manifestó haber comprado un equipo térmico con equipo de frio, para camioneta, por un valor de cuarenta mil pesos a un sujeto mayor de edad y que luego de realizar la transacción, dejó este equipo en un terreno al cuidado del vendedor por no contar con un vehiculo apto para su traslado. Al pasar un lapso de tiempo se acercó al lugar donde tendría que estar depositado y gran sorpresa se llevó al constatar que el mismo ya no se encontraba. Trató incansablemente de localizar al vendedor no teniendo respuestas favorables. Finalmente se pudo tomar conocimiento que por algún motivo un integrante de la familia de este último habría vendido este equipo a otra persona. Consecuentemente se iniciaron actuaciones por el supuesto delito de defraudación.