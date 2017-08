La madre del adolescente allanado negó que su hijo haya promovido un suicidio colectivo

El pasado hubo un operativo policial en una vivienda de Avenida Mitre. Secuestraron elementos tecnológicos para ser analizados. La mujer negó las acusaciones.

Marcos Sigot, contó en La Mañana de Radio Melody que se contactó con Carolina, la madre del adolescente de 17 años domiciliado en San José que es señalado como responsable de haber organizado un suicidio masivo a través de internet para este 17 de agosto. Off de record y muy preocupada por la situación, la mujer afirmó que su hijo no tiene nada que ver con ese tipo de juegos macabros que se difunden a través de la web y negó que él haya sido el promotor de un suicidio colectivo.

Contó que el chico se maneja en las redes sociales como cualquier joven de su edad y que si bien tiene contactos con cibernautas de otra partes del mundo, nada de eso tiene relación con las acusaciones que se hicieron.

En referencia a los posteos que este habría realizado y que motivaron el procedimiento del pasado viernes en San José, afirmó que tiene un estado de ánimo como cualquier chico de su edad, con sus días buenos y sus días malos, que lo pueden llevar a publicar determinadas frases que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones.

Dijo estar muy dolida por lo que se dice en la calle y en los medios de comunicación: “No es cierto lo que se dice sobre mi hijo”, afirmó. La mamá consideró que el procedimiento de la Policía Federal realizado el viernes en su domicilio fue desproporcionado y que no se merecía semejante despliegue de móviles y efectivos como se vio.

Por el momento no va a efectuar declaraciones a la prensa y pidió más respeto por su hijo, quien por estos días permanece con ella en su vivienda de Avenida Mitre, con apoyo y contención del Área Minoridad de la comuna.

Fuente: San José Web