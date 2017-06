Lambert respondió a Monfort y lo acusó de “mediatizar cuestiones sensibles con títulos falsos”

La diputada provincial Miriam Lambert (FpV-Colón), salió al cruce de las declaraciones públicas del legislador nacional Marcelo Monfort (Cambiemos). Lambert dijo que Monfort “mediatizó una cuestión tan sensible como los hogares en situación complicada por el río Uruguay, con títulos falsos a dos meses de las elecciones”. Cabe señalar que Monfort había respondido Mariano Rebord, luego que el intendente acusara al gobierno nacional de incumplir un anuncio sobre construcción de viviendas en zonas vulnerables. A esta serie de cruces mediáticos, Lambert agrego que en Colón se hicieron “1.133 soluciones habitacionales”.“En lo que respecta a la construcción de hogares y reemplazo de viviendas precarias, generamos un total de 1.133 soluciones habitacionales, mejorando la calidad de vida de miles de vecinos de Colón, logrando el sueño de la casa propia. Gestionamos para llevar a cabo esta política habitacional, ante Nación y provincia, un total de 200 millones de pesos”, aseguró la diputada provincial por el departamento Colón.

Luego se refirió a las declaraciones públicas de Rebord y Monfort y acotó: “Con respecto a la falsa información que se brinda de manera mal intencionada, quiero indicar que en febrero de 2016 -un mes después de la creciente que afectó la región entre diciembre del 2015 y enero de 2016-, presentamos el terreno para que Nación, tal como se habían comprometido, pueda llevar adelante la construcción de viviendas para los afectados por la crecida del río Uruguay. En Colón son 80 familias. Estos terrenos se encuentran en cota 15 de construcción -en Colón la legislación es de 10-, pero fue rechazada por Nación por el hecho que estaba cerca de un arroyo, no por ser terrenos inundables. Trabajamos y en junio del 2016 presentamos el segundo terreno que se encuentra en cota 25 y desde aquel momento, hace un año ya, estamos esperando que se agilicen los trámites para dar respuesta a estas 80 familias que sufren, en este momento, las consecuencias de esta creciente que estamos padeciendo”, explicó.

En el mismo sentido, Lambert cuestionó “la postura del diputado nacional, Marcelo Monfort, porque él es el representante nuestro en Nación y si de haber existido alguna complicación, podría haberlo planteado y trabajar juntos por esas 80 familias, porque acá ese es el único objetivo, no si lo logra un partido político u otro”. “Pero decide mediatizar una cuestión tan sensible como hogares en esta situación complicada del río Uruguay, con títulos falsos a dos meses de las elecciones. Necesitamos a los legisladores nacionales cerca nuestro, como lo precisa Leandro Arribalzaga en Villa Elisa, que recibió la Municipalidad con un gran déficit. No queremos legisladores mediatizando titulares, sino que trabajen codo a codo”, cerró.

Cabe señalar que Monfort había lamentado las expresiones del intendente de Colón, Mariano Rebord, que acusó al gobierno nacional de incumplir un anuncio sobre construcción de viviendas en zonas vulnerables. “Me sorprende escuchar al intendente y su esposa realizar declaraciones de esa índole. Efectivamente el gobierno nacional se comprometió a concretar la construcción de viviendas, así como a construir una defensa costera como ya se está haciendo en Concepción del Uruguay y en Concordia, pero en Colón nunca se completaron los proyectos y la presentación de la documentación”, dijo el legislador nacional y añadió: “El municipio además de ofertar un predio inundado, no cumplió con los plazos”.

Fuente: Análisis Digital