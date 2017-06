Leve descenso de las aguas en las costas colonenses

Nuevamente, el río Uruguay descendió unos centímetros frente a las costas colonenses, en estos momentos se encuentra en 9,45 (E). Si bien la bajante no es pronunciada, cada centímetro que retroceden las aguas es alentador, debido a que se espera que el caudal del río se mantenga en un nivel elevado en los próximos días y ante la precipitación no pronosticada puede generar un incremento en los niveles.

De todas maneras hace seis días que no llueve sobre la cuenca y los servicios meteorológicos no pronostican precipitaciones importantes para los próximos 10 días.

El caudal evacuado se mantendrá en el orden de los 26.000 m3/seg durante el día de hoy, y luego comenzará a disminuir, según el informe de Salto Grande.

Con esta maniobra, durante el día de hoy el nivel en los puertos se mantendrá sin superar los 14,60 m en Concordia y los 15,00 m en Salto, y a partir de mañana tenderá gradualmente a 14,00 m en Concordia y 14,40 m en Salto. Para tener una comparación de los niveles mientras Colón se encuentra en 9,45, Concordia está en 14,50.

