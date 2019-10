Los Famosos firman contrato con discográfica capitalina

Hace unos días, en Capital Federal, el grupo colonense firmó contrato para la edición de un nuevo CD con la compañía discográfica “Garra” Records, empresa que tiene en su catálogo a artistas de gran nivel como Banda XXI, Uriel Lozano, Dalila y Nico Mattioli, entre otros.

El disco compacto que llevará como título “Los Famosos-Grandes Éxitos-(Nuevas versiones)” incluye canciones que abarcan desde 1980 hasta la fecha pero totalmente regrabadas -con ritmos nuevos- y también tres temas inéditos: “Se fue y no regresó” (Cumbia), “La bachata del adiós” (Bachata) y “Descontrolado” (Cuarteto).

Este trabajo (que fuera grabado, mezclado y masterizado en sus propios estudios) incluye también temas del primer disco, como “Quien te quiere te hará llorar” (versión cumbia), el título del primer LP grabado en Sondor (Montevideo): “Sigue bailando, sigue soñando” y otra canción incluída en el mismo: “Te robaré el corazón con un beso” pero en ritmos de reggaetón; el suceso de 1985: “Nos veremos en verano” en ritmo de mambo-merengue y otros temas en ritmo de cumbia de canciones que no fueron muy difundidas como “No queda nada”, “Te quiero y tú no serás mía” y “Carcelero”. También contiene una versión en salsa de “Hoy ya nada es igual” y algunas plenas pensando en el mercado uruguayo como “El baile de la flor”, “Rosalía” y “La banana” junto a temas con mucho ritmo como “La gata Flora” y un enganchado del CD de 1990 que incluye: “Es una traidora”, “Que ganas de bailar” y “Yo busco una chica”.

El compacto también será publicado en todas las plataformas virtuales de descarga de música y será editado también en Chile (donde la compañía tiene una sucursal), saliendo a la venta a fines de octubre. Mientras tanto, el grupo ultima detalles de la grabación de videos para apoyar la difusión y prepara su viaje para presentarlo en la televisión nacional.