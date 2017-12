Medios nacionales marcan la presencia de Colón como destino turístico

Desde hace varios meses el Municipio de Colón conjuntamente con el Directorio de Termas, vienen trabajando con la Consultora en comunicación “Turismo y Gestión” con la finalidad de afirmar la Marca Colón como uno de los principales destinos turísticos del país.

A raíz de los diversos temas planteados como temáticas a promocionar, se lograron cientos de publicaciones en diferentes medios de prensa de toda la Argentina, no solo en soportes gráficos, sino que también televisivos y radiales, a los que se le debe sumar un sinfín de notas gestionadas para sitios digitales.

Según la etapa del año, y teniendo en cuenta fines de semanas largos, vacaciones invernales, de verano, y fines de semanas comunes se planificaron una serie de temas a promocionar para abarcar los diferentes nichos de mercado, proponiendo distintas alternativas para todos los gustos, desde la recreación y diversión del complejo termal, como las alternativas en competencias deportivas, recorridos náuticos, safaris entre palmeras, canotaje, pesca, avistaje de aves, cultura e historia, música, gastronomía, entre tantas posibilidades que brinda Colón y la micro región para el disfrute de los visitantes.

Durante los últimos meses se han publicado más de 100 notas en distintos medios de diversos rangos, entre diarios de tiradas nacionales, provinciales, como también en radios y canales de televisión, entre ellos: Diario Clarín, Diario Popular, Diario La Prensa, Suplemento Diario del Viajero (distribución nacional), Revista Cambio de Aire (Aeropuertos y Trade), Revista Viajando, Diario Página/12, Diario La Razón, Diario Perfil, Revista Shop News [Montevideo], Diario La Nación, Diario BAE, Prensa Pura Digital, El Federal, Latitudes (Infonews), 5D (cinco días), Punto Noticias, Todo en un click, Paralelo 28, HostNews Traveller, Contexto Turístico, Daily Travelling News, Travel Magazine, Yahoo! Noticias, Prensa Pura Digital, AM 1050 (San Francisco), Kilómetros, Revista Enfoque, Campo a Pleno, Gigaturismo, Diario El Día -La Plata- (Bs As), Diario El Patagónico -Comodoro Rivadavia- (Chubut), El Diario -Paraná- (Entre Ríos), Diario El Día (Bs As), Diario El Patagónico (Chubut), El Diario (Entre Ríos), Comercio y Justicia (Córdoba), Semanario Región (La Pampa), La Capital (Santa Fe), Los Andes (Mendoza), Suple De viaje por el mundo (Diarios Bonaerenses) Bs As, Diario La Voz del Interior (Córdoba), Diario Primera Edición (Misiones), Diario La Nueva Mañana (Córdoba), La Nueva Provincia (Bs As), Diario La Voz de San Justo -San Francisco- (Córdoba), Compartiendo Turismo, Terra Argentina, Weekend, Latitud 2000, Comercio y Justicia (Córdoba), Semanario Región (La Pampa), La Capital (Santa Fe), Los Andes (Mendoza), Diario La Voz del Interior (Córdoba), Prensa Turismo Word Digital, El Mensajero (versión online), Turismo de Bolsillo, Diario El Cordillerano (Bariloche), Extrabaires, Viajes Boletín, y Diario Primera Edición (Misiones).

De esta manera se ha logrado dar continuidad y permanencia a la presencia de Colón, su complejo termal, y los diversos atractivos de la Micro Región Tierra de Palmares en los medios de comunicación referentes a nivel nacional, como también en aquellos representativos de capitales provinciales.

Asimismo durante el pasado fin de semana, en la señal de cable capitalina Crónica TV, se emitió una nota donde en entrevista la Directora de Turismo María Rosa Sander explicó acerca de las diferentes propuestas que la ciudad de Colón tiene para ofrecer en la actual temporada de verano. El segmento de Colón se puso al aire en la medianoche del día sábado en el programa turístico “Viajar es Salud”.