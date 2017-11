Menor robó una moto e intentó sustraer un celular

A las 22.30 horas del viernes, se hizo presente en la Jefatura un ciudadano de 25 años de edad, con domicilio en Colón, denunciando que a las 20.30 horas aproximadamente llegó a su domicilio, observando que su moto, marca HONDA modelo STORM, de 125 CC., color gris, se encontraba en el garaje y que a las 21.00 horas sale nuevamente y nota que la misma ya no estaba. El rodado estaba dentro del garaje con las llaves colocadas, manifestando que no había escuchado ningún ruido extraño. Se dispuso operativo inmediato con móviles del Comando Radioeléctrico, Investigaciones, Comisaría de Minoridad. Se recibió un llamado telefónico en el Comando, indicando que un sujeto en una moto color gris, había intentado sustraer un celular a un chico de 14 años de edad, no logrando su cometido por lo que huyó del lugar. Por los datos brindados por la madre del menor de 14 años, se pudo saber que podría tratarse de la moto denunciada como sustraída. Momentos más tarde, el dispositivo llevado a cabo, dio sus frutos, ya que personal policial de uno de los móviles irradió un mensaje diciendo que estaba en persecución de una moto de similares características por calle Alberdi hacia Barrio El Ombú. Dicho rodado fue interceptado frente a la Distribuidora Leonel y su conductor reducido. El ocupante del rodado resultó ser un menor de edad, de 16 años, con domicilio en Buenos Aires, que en la actualidad, estaba quedando en la casa de sus tíos que se domicilian en Colón. Se informó al Fiscal en Turno, Dr. Juan Carlos Benítez, quien dispuso la intervención de personal de la Comisaría de Minoridad a efectos que el menor sea identificado correctamente en dependencias de Jefatura Departamental, además se dé intervención al Área de la Niñez y que cumplidos todos los trámites correspondientes, sea entregado bajo Acta de Estilo a sus tíos. Al haber sido reconocido el rodado por su propietario, por orden del Fiscal fue reintegrado al mismo. La madre del menor al cual intentó el causante arrebatarle el celular, radicó la denuncia pertinente.