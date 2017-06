Monfort desmintió a Rebord: “Ofreció terrenos inundables para mudar a las familias que se inundan”

El diputado nacional Marcelo Monfort (Cambiemos) desmintió y lamentó las expresiones del intendente de Colón, Mariano Rebord, que acusó al gobierno nacional de incumplir un anuncio sobre construcción de viviendas en zonas vulnerables.

“Me sorprende escuchar al intendente y su esposa realizar declaraciones de esa índole. Efectivamente el gobierno nacional se comprometió a concretar la construcción de viviendas, así como a construir una defensa costera como ya se está haciendo en Concepción del Uruguay y en Concordia, pero en Colón nunca se completaron los proyectos y la presentación de la documentación”. “El municipio además de ofertar un predio inundado, no cumplió con los plazos”, sostuvo. “Para las viviendas, el municipio había puesto a disposición un terreno para la construcción de viviendas que cuando fueron a verlo desde la Nación estaba inundado. Lógicamente se rechazó ese terreno y tardaron meses desde el municipio en llevar como propuesta otro que cumpla las condiciones para construir”, indicó el legislador. “Hay 80 viviendas en convenio y un plan de ejecución por otras 140 unidades a las que se suman otras 25”, detalló el referente de Cambiemos y reiteró que el plan de inversión no avanza “porque el municipio además de ofertar un predio inundado, no cumplió con los plazos”.

“Lo mismo ha sucedido con el proyecto de una planta de tratamiento de efluentes cloacales, que la Nación está dispuesta a financiar para todas las ciudades costeras. Ya es harto conocido lo que hicieron en Colón pretendiendo quitarle para esa obra un terreno a la Escuela Agrotécnica”, añadió.

“Ese es el nivel de improvisación con el que conviven los vecinos de Colón, donde desde hace 30 años gobierna el peronismo y el municipio ha permitido reiteradamente construir barrios enteros en zonas que están por debajo de la cota de inundación. Naturalmente luego ante cada creciente las familias deben ser evacuadas”, indicó el legislador.

“La gente tiene que saber cuál es la realidad, siempre es más fácil echar la culpa a los demás. Pero basta con mirar lo que sucede en localidades vecinas como Concordia o Concepción del Uruguay gobernadas por el mismo partido que Colón, donde las obras ya están en marcha y las viviendas de la Nación ya han llegado porque los municipios hicieron los proyectos y presentaron la documentación que había que presentar en tiempo y forma”, finalizó.