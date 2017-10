Movilizaron por el hospital San Benjamín

Pese a las respuestas que dio el Ministerio de Salud sobre los reclamos en el Hospital San Benjamín de Colón, la comunidad se manifestó en reclamo de mejoras edilicias, el funcionamiento de los quirófanos y más personal para la atención.

La manifestación terminó con una misa en la puerta del Hogar de Ancianos. Cabe señalar que hace dos días se habilitaron dos quirófanos en el nosocomio, y que quienes encabezan el reclamo fueron recibidos por los interventores del hospital.Manifestantes de Colón pidieron más personal, la puesta en funcionamiento de los quirófanos y mejoras edilicias en el hospital San Benjamín. Por eso, el martes por la tarde hubo una movilización en la entrada del nosocomio. El objetivo fue defender la salud pública en general y pedir por mejoras edilicias y en el servicio de la institución -cabecera de departamento- y por el cual transita un importante caudal de turistas y vecinos de Paysandú, publicó El Entre Ríos.

Antes de comenzar, dos de las organizadoras -Yanina y María- dialogaron con los medios de prensa. “La iniciativa surge al ver lo que nos está pasando a los ciudadanos de Colón; me comuniqué con un par de mamás y otras mujeres, y resolvimos movilizarnos. Aquí estamos, pidiendo por una salud digna y que se mantenga pública”, dijeron. “Muchas veces las guardias están cubiertas por un solo médico y cuando surge una urgencia tienen que hacer el traslado con la ambulancia y la guardia queda sin médico. También pasa que algunos fines de semana no hay servicio de gineco-obstetricia”, enunciaron.

“La problemática del hospital nos atraviesa a todos, no podemos solo quejarnos sino que debemos tomar la lucha como propia. Hablamos de falta de prestaciones básicas de un hospital regional que abarca un radio enorme. No puede ser que no haya quirófanos ni un tomógrafo, del cual depende la vida de alguien. Apelamos a la comunidad para unirnos sin ningún color político, sino para sumar”, acotaron.

Luego reconoció que “hoy (por ayer) me reuní con la directora y los interventores. Fueron muy amables y se prestaron al diálogo. Les hacemos llegar que nosotros estamos acá comprometiéndonos; si ellos prometen mejoras las vamos a esperar, no vamos a hacer como otras veces en que los ciudadanos nos callamos. Esta vez no nos vamos a callar”, señalaron.

A continuación se leyeron los fundamentos del reclamo, figurando entre los puntos principales que el personal de salud no es suficiente, que los quirófanos no están funcionando y las falencias edilicias (salas en mal estado, sistema eléctrico precario en algunas salas, baños inadecuados, falta de calefacción y agua caliente en los baños de las habitaciones). Luego se entonó el himno nacional argentino y se realizó un abrazo simbólico al hospital. Finalmente, en la puerta del Hogar de Ancianos, se celebró la Santa Misa presidida por el Padre Néstor Toler.

Tiempo atrás, los pediatras del nosocomio amenazaron con hacer una renuncia masiva si las autoridades de Salud no solucionaban sus reclamos.

La respuesta desde el Ministerio

Hace unos 15 días atrás, desde el Ministerio de Salud de la provincia indicaron que se estaban buscando soluciones a los reclamos del hospital San Benjamín. La interventora y coordinadora de Residencias Médicas, Carina Reh, detalló punto por punto las medidas que habían tomado. Sin embargo, contextualizó al reclamo en una puja política. “Hay cuestiones extorsivas que algunos están usando para hacer política”, dijo la funcionaria. Asimismo, precisó qué se viene realizando desde la cartera sanitaria para cada petición y enmarcó la amenaza en el escenario político. “Estamos en tiempos políticos y hay cosas y personajes en juego. La salud es un derecho que cuando se ve vulnerado genera demasiadas expectativas y roces, y algunos utilizan esto para hacer política”, evaluó.

Habilitación

El jueves de la semana pasada, con la visita del Secretario de Salud Mario Imaz, quedaron oficialmente habilitados los nuevos quirófanos del Hospital San Benjamín de Colón. “Esta semana reanudaremos las intervenciones de urgencias y emergencias y la semana próxima las cirugías programadas”, dio a conocer Claudia Sánchez, directora del nosocomio. “Se ha comprado un Electrobisturí, además de una estufa con timmer para el Área Esterilización. La municipalidad ha donado los muebles de los diferentes sectores: armarios, bajo mesadas, mesas, sillas, zócalos y un termotanque”, mencionó.

Entre otras cosas, la directora precisó que “un termotanque fue donado por el Sr. Carlos Luna; la instalación de Oxígeno y Aspiración de Sala de Endoscopía y Recepción del Recién Nacido, por el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante; y un rollo de 200 metros de tela (lienzo para la confección de campos quirúrgicos), fue donado por Amigos del Paddle”.

“Gracias a todos, el Hospital contará con una Sala de Endoscopia, Quirófanos y Área de Esterilización”, finalizó.

Fuente: El Entre Ríos