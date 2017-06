Operativos por la creciente del Río Uruguay

En horas de la mañana de este viernes el Presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord junto al Jefe de Prefectura Naval Argentina, destacamento Colón, Pref. Gustavo Alejandro Ojeda y el Jefe Departamental de Policía, Comisario Mayor Héctor Daniel Páez, brindaron una conferencia de prensa.

Allí informaron las medidas de seguridad que se tomarán en las próximas horas, debido al aumento de las aguas frente a nuestras costas.

En primer lugar el jefe comunal, indicó que hasta el momento son 96 familias de la ciudad evacuadas (229 mayores y 173 menores) de las cuales, 21 se encuentran alojadas en centros de evacuación.

Además informó que a las 12.00 horas de hoy se cortará el tránsito pesado sobre el puente del Arroyo Artallaz (ex ruta Nº 26). “Ante el avance de las aguas tomamos esta primera medida de precaución. El tránsito se cortará cuando el río llegue a los 9,65 también por precaución. Las aguas cubren este sector cuando tenemos en Colón un cota de 9,70. Así que le indicamos a los vecinos que se encuentren atentos que cuando la marca llegue a los 9,65 no se podrá pasar por el puente y se deberá tomar por caminos alternativos, la Autovía Nacional Nº 14 o el Camino al Hipódromo. En este último tras las lluvias de ayer, estamos esperando a que se seque para que las máquinas trabajen en el mismo” expresó Mariano Rebord.

Con respecto a la altura del río, el Prefecto Alejandro Ojeda, indicó que para las próximas horas, en Concordia se espera una altura de 14,80, lo que implica en Colón una altura de 9,50. Hasta el momento la altura máxima que podría llegar el río en la ciudad oscila entre 9,80 y 10,20.

Con respecto a la situación, Mariano Rebord, se refirió que el Protocolo de Seguridad se encuentra funcionando en óptimas condiciones, trabajando en conjunto la Municipalidad, Bomberos y las fuerzas de seguridad. El jefe Departamental en tanto indicó que hasta el momento no hubo denuncias por sustracción de elementos y se encuentran las tres fuerzas vigilando las zonas afectadas.