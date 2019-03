Preocupación por la última creciente del Río Uruguay

En la mañana del lunes, el jefe comunal de Colón, Dr. Mariano Rebord, recibió en su despacho al ex senador nacional Héctor Maya y al concejal (PJ-Concordia), Daniel Cedro, quienes contaron las investigaciones que llevan adelante sobre el desempeño de CTM (Comisión Técnica Mixta) de Salto Grande en la pasada creciente del Río Uruguay.

Además el mandatario colonense hizo pública su preocupación sobre lo acontecido en la última temporada estival, en lo que respecta a la actuación de la Represa de Salto Grande. “Habría indicadores que nos hacen pensar que los efectos de la creciente podrían haber sido menores, si se hubieran tomado otras acciones” se refirió Mariano Rebord al respecto

“Tanto Maya como Cedro vinieron a asesorar a los abogados de la Municipalidad de Colón. Nuestro objetivo es en primer lugar hacer una presentación de conciliación y de esta manera asentar las bases” indicó al respecto Mariano Rebord y agregó: “La Ley 24.954 establece de manera expresa que la designación de los delegados argentinos de CTM, debe designarlos la nación a propuesta del gobernador de Entre Ríos. Por primera vez en la historia eso no ocurrió, el gobernador Gustavo Bordet no participó del nombramiento. No hablo de la idoneidad de los delegados, sino que pasaron por arriba la figura del elegido por los entrerrianos”.

Luego en la conferencia de prensa, Héctor Maya expresó: “Agradezco la posibilidad de esta reunión y destaco el gesto valiente de Mariano Rebord, esperando que sea ejemplo para los otros intendentes damnificados de la costa del Uruguay, porque la creciente no fue un fenómeno natural que no hubiese podido ser manejado. Si se verifican los registros de Prefectura o en acontecimientos del momento, cuando se producen las grandes lluvias en Brasil, coincide con una bajante importante en el río Uruguay. Por ejemplo, la Regata del Río Uruguay tuvo dificultad para que se concretara en virtud que aguas abajo no había calado para que pudieran salir los veleros”.

Maya además agregó: “Normalmente la Administración de Salto Grande tiene que evaluar que cuando viene mucha agua desde arriba, tiene que vaciar el lago y esperar la llegada de esa masa de agua con pocos metros en el lago para poder de esa manera sistematizar. Esta Administración entre otras falencias, no solamente estafa a Entre Ríos quedándose con la plata de manera ilegal sino que estuvimos a punto de tener una tragedia. Porque cuando llegó el agua y se llenó la represa dio la coincidencia que hubo crecida aguas abajo y eso generó daños tremendos, no solamente inundando las ciudades, sino en tema turístico y económico, ante una absoluta insensibilidad de la Administración de CTM que tuvo un solo objetivo, facturar. El objetivo de la represa, el protocolo del 46 y todas las leyes posteriores han tenido el resguardo de contemplar la cuestión social”.

Por su parte el legislador de la ciudad de Concordia, Daniel Cedro enunció: “Somos críticos con la administración de CTM porque privilegió la producción de energía en perjuicio de los que vivimos aguas debajo de la represa, como las ciudades de Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Sostenemos que la misma obligación que tiene CTM de indemnizar a los que inunda aguas arriba, también tienen que tener la misma obligación de indemnizar a los que inundan aguas abajo, porque sino para CTM es mucho más barato inundar aguas abajo que aguas arriba. Además, en este último tiempo privilegió la producción de energía en desmedro de los ribereños. Eso tiene que tener un marco legal, frente a estas obligaciones de indemnizar.

Luego Maya continuó: “La constitución de 1994 prevé que los recursos naturales son de cada provincia, entonces Salto Grande es nuestra, de los entrerrianos. Destaco entonces que Mariano Rebord planteó la defensa de nuestros derechos, de la misma manera que lo hicieron los neuquinos ante Vaca Muerta. Hubo una negociación en beneficio de la calidad de vida de los integrantes de esa provincia. Me sumo a esta bandera que señala Mariano (Rebord) de defender a ultranza los derechos de Entre Ríos para poder desarrollarnos” luego añadió: “Producimos casi el 10% de energía a nivel Nación y no nos dan nada, somos una provincia empobrecida porque la Nación se apropia de nuestros derechos” y en el mismo sentido agregó: “Producimos alrededor del 10% de energía y consumimos menos del 2% con que nos den el quinto por ciento de lo que produce Salto Grande, podríamos darle energía a todo Entre Ríos y desarrollarnos. No nos dan el mismo trato que les dan a las provincias, petroleras, vitivinícolas”. Por último el ex legislador nacional culminó: “La paz social se establece a través de las fuentes de trabajo, tenemos producción primaria y una de las premisas del gobernador es agregar valor al trabajo de los entrerrianos que sería esto una generación de empleos. En este caso la energía es fundamental para ese desarrollo”.