Presentan una aplicación móvil que mejora la comunicación de personas con discapacidad

Será el próximo miércoles 21 de agosto, en la Casa del Bicentenario a las 17.00 horas. Se trata de ISay, una aplicación móvil que permite a las personas con dificultades de comunicación conectarse con sus familiares, amigos e incluso sus médicos.

Esta aplicación ofrece un sistema interactivo, didáctico e intuitivo que permite comprender las necesidades, pensamientos y deseos de aquellas personas que no pueden hacerlo mediante el habla. Además, cuenta con una interfaz vía web (sayweb.com.ar) desde donde familiares y profesionales de la salud pueden ver como el paciente interactúa con la aplicación y así medir su progreso.

En nuestra ciudad estará presente los creadores, Matías Pancorvo y el Psicólogo, especializado en discapacidad, Gustavo Waiman.

“Antes a mi hermano no lo podía abrazar, era mi hermano pero no teníamos relación. Llegábamos del colegio y no hablábamos, no teníamos sentimientos. A él le costaba mucho relacionarse conmigo, eso fue durísimo para mí. Pero cuando empecé con este proyecto cambió todo. Ahora voy y le doy un beso y lo abrazo como si fuera que estás abrazando a tu mamá o a tu hijo. Para mí, es muy importante y me cambió la vida”, indicó Matías en una entrevista realizada por el periódico La Nación publicada en el mes de julio pasado.

Las primeras pruebas de ISay, comenzaron a realizarse en el Instituto de Rehabilitación y del FLENI, en la sede de Escobar. Al mismo tiempo, arrancaron a testear el sistema en instituciones, escuchando las opiniones de diferentes especialistas.

Tras unos años de mucho trabajo, hacia fines de 2018 Matías lanzó la versión para celulares. El sistema tiene un diseño innovador de pictogramas con colores, con una parte para personalizar simple y sencilla, con botones grandes para que los usuarios puedan apretarlos rápidamente. Lo pueden utilizar desde una persona mayor que tuvo un ACV, un chico con síndrome de down o autismo, entre otras discapacidades.

“Invitamos a toda la sociedad a participar de la charla de este novedoso sistema de comunicación de inclusión y de acercarnos cada vez más. Además es un proyecto argentino, construido por alguien desde el corazón” indicó al respecto la coordinador del Área de Discapacidad, Claudia Gallay quien organiza este encuentro de manera libre y gratuita con el objetivo de difundir los beneficios del programa.