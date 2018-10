Protejamos nuestra fauna

Durante esta época del año comienzan a arribar a la región distintas especies de aves, como por ejemplo los “Rayadores”, quienes eligen nuestros bancos de arena, principalmente el Caraballo para anidar. Desde Ceydas (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) se solicita a la población que concurre a estos lugares tomar conciencia. Respetar los lugares y épocas de nidada. Evitar circular por la zona donde estos animales se concentran, Se sugiere no llevar mascota a los bancos de arena y a las islas, para evitar dañar a los animales silvestres, No juntar huevos y no destruir nidos, No dejar basura ni alimentos en mal estado, Alertar a las autoridades cuando se detecten comportamientos que ponen en riesgo la integridad de los animales.