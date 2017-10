Recuperan perra Pitbull robada en Colón

Personal de la División Investigaciones de la Jefatura de Colón, recuperó y formalmente una perra Pitbull denunciada como sustraída. Posteriormente fue restituída a su dueño.

Hubo novedades en relación a una denuncia radicada días atrás en dependencias de la Jefatura Departamental Colón, por un joven de 18 años de edad, con domicilio en Colón; consistente en la sustracción de una perra raza Pitbull, de nombre “Keila”. El animal de aproximadamente 4 meses de edad, fue sustraído desde el interior del patio de la casa de la novia del denunciante, sita sobre calle Lavalle al 300 de Colón. Circunstancias en que el denunciante se encontraba compartiendo redes sociales, pudo averiguar el posible paradero del can. A esto, lo informó inmediatamente en Jefatura, por lo que personal de División Investigaciones de Jefatura de Colón, se concentró en la tarea de localizar a la mascota. Se dio con el domicilio donde estaba el animal y entrevistado el propietario de dicha finca, éste manifiesta que se la había comprado a otra persona, no precisando datos del supuesto vendedor. Luego de la entrevista, esta persona decidió entregar en forma voluntaria el animal. Se informó al Fiscal en Turno de Colón, quién dispuso el formal secuestro del can. Luego de la cumplimentación de los pasos legales vigentes, ordenó que el mismo sea restituido a su propietario. Se prosiguen con las diligencias de estilo.