Río Uruguay: bajó unos centímetros en Colón

Por primera vez desde que el río Uruguay comenzó a subir, en esta creciente que afecta a toda la región, en las últimas horas descendió frente a la costa colonense tres centímetros, por lo que en estos momentos se encuentra en 9,49.

Esta situación del descenso de las aguas se reproduce en la cuenca, en los primeros puertos argentinos sobre el Uruguay desde San Javier, debido a que no se registraron lluvias en los últimos cinco días. Creció entre los puertos de Mocoretá y Salto Grande aguas arriba.

Según el comunicado de Salto Grande, para los próximos 10 días no se esperan precipitaciones importantes, salvo el fin de semana que no incidiría en los caudales. De todas maneras, desde la represa se informa que los niveles de caudales se mantendrán elevados en los siguientes días. “La posibilidad de ocurrencia de precipitaciones no pronosticadas, podrían generar un incremento de los caudales evacuados y niveles” se detalla. Además se comunica que el caudal evacuado se mantendrá en el orden de los 26.500 m3/seg durante los próximos dos días, y luego comenzarán a disminuir.

Foto: Eduardo González