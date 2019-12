San José presentó la nueva marca turística

Se realizó anoche la presentación del nuevo logo de la marca turística de la Municipalidad de San José. En la actividad, organizada por la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo y la Coordinación de Comunicación, estuvo presente el Intendente Gustavo Bastian, funcionarios municipales, prestadores de servicios turísticos de la ciudad y la región y público en general.

Nahuel Morend, Licenciado en Diseño Gráfico creador de la nueva marca, acompañó al Intendente en la presentación y manifestó: «hace un tiempo Gustavo se acercó a mí y me consultó que me parecía trabajar sobre la marca ciudad, ya me venía girando en la cabeza la idea de que se podía mejorar y él sabía que yo había sido el autor de la marca que se venía utilizando hasta ahora la de los pétalos que se eligió en el año 2009 a través de un curso donde mi propuesta terminó siendo la ganadora; pero cuando me invitó a este nuevo desafío me gustó la idea y agradezco que hayan respetado al autor original».

«Quería derribar algunos mitos, es mentira que las marcas son estáticas, las marcas se actualizan con el tiempo», remarcó Morend y agregó: «las marcas están en constante transformación, a veces por cuestiones menores donde se hacen retoques, otras por cuestiones técnicas para adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos soportes y otras veces para reflejar cambios profundos que hay dentro de la filosofía de ciudad o una forma de trabajar. Cuando se cambia el rumbo o la forma de trabajar, por ejemplo, eso se intenta comunicar a través de una marca como es en este caso».

En otro tramo expresó: «la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo actual tienen pensado trabajar de una forma diferente a la que se venía dando, se piensa en incorporar a los barrios al circuito turístico. Creemos que cada barrio tiene una historia que contar y nos parece interesante para la gente que visite San José, por eso decidimos trabajar sobre esa idea e incorporar nuevos conceptos a la marca. En este aspecto incorporamos el de diversidad y alegría; el primero tiene que ver con los barrios, con la gente, con su idiosincrasia; con el hecho de que cada barrio tiene algo para contar, una historia que merece ser escuchada y lugares que merecen ser vistos. Además el concepto de diversidad responde también a la diversidad de atractivos que tiene San José para ofrecer a todos sus visitantes. El concepto de alegría se incorpora a través de una paleta cromática de colores que a través de su variedad también refuerzan el concepto de diversidad».

«Tenemos una marca de mejor calidad gráfica, más pregnante, que soluciona algunos problemas de reproducción que tenía la marca anterior y además más diversa y alegre que es lo que queremos transmitir y para lo que trabajamos», señaló y concluyó: «es un trabajo que si bien yo fui el intérprete de varias ideas, varias personas fueron las que se vieron involucradas en el proceso y llegamos a un punto en común donde quedamos contentos. Desde mi lugar digo también que ojalá que se apropien de la marca, se sientan identificados, la usen y se contacten para que le podamos proveer el logo en formatos de calidad y podamos además darle una mano para su aplicación».

«Para nosotros es primordial el turismo»

Por su pare el Intendente expresó: «la idea con la transformación de la marca turística de nuestra ciudad a lo que apuntamos no es sólo a atraer un poco más al turismo, que es un objetivo principal; con las estadísticas que estuvimos observando y que forman parte de la gestión anterior, hasta el 30 de noviembre sólo el 18% de las plazas fueron ocupadas en el año y más del 50% de las personas que nos visitaron sólo fue de paso y esto significa que no se quedaron a pernoctar, lo que nos obliga a entender que tenemos que trabajar sobre esto, tenemos que empezar a hacer conocer a nuestra ciudad, nuestros atractivos, nuestros restaurantes y las actividades que tenemos».

«Vamos a hacer foco en la diversidad cultural que tienen los barrios, en sus realidades y en las historias que nacen en cada sector y que los vecinos y las vecinas están dispuestas a contarnos y a compartir», detalló Bastian y sumó: «para nosotros es primordial el turismo, la materia turística en nuestra gestión porque no solo se trata de llenar un comedor, el turismo es desarrollo, trabajo, industria, en los tiempos de crisis es uno de los sectores que más genera oportunidades de trabajo y de desarrollo y que a nuestra ciudad le ha faltado durante mucho tiempo. Hoy estamos manos a la obra, empezando a planificar soluciones y respuestas»

El presidente municipal explicó además que la implementación del logo será paulatina y progresiva, comprendiendo la inversión que han hecho los prestadores turísticos en la marca anterior y que no debe perderse. «Sabemos que hay mucha gente que invirtió dinero para esta temporada, lo entendemos perfectamente y por eso invitamos a que de manera espaciosa vayamos aplicando la nueva marca, además pueden contar con nosotros y nuestras áreas para su implementación».

Nueva página web

La presentación contó además con la novedad exhibida desde el área de Comunicación de una nueva página web oficial del municipio, que en el transcurso de la semana estará disponible. En este aspecto, Nahuel Morend integrante de la Coordinación de Comunicación destacó: «estamos trabajando para que en los próximos días ya esté online el nuevo sitio web de la Municipalidad de San José. Va a ser una web más claro, más ágil y más amigable. Lo van a poder visitar desde los celulares, tablets, noteboks, PC y va a ser un nexo de información entre el Municipio y la comunidad y un gran complemento con los otros medios que venimos utilizando que son las diferentes redes sociales. Esperamos que lo visiten, va a estar actualizado todos los días y en constante crecimiento».