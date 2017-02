Sara Ortega: cultivar la tradición Qom

En la 32º Fiesta Nacional de la Artesanía, se destaca la comunidad Qom quienes exponen sus trabajos, valorizando la cultura de unas de las comunidades más grandes de la Argentina (cerca de 40.000 personas) que resisten al olvido y a través de las artesanías mantienen vivo el legado de sus ancestros. Este es el caso de Sara Ortega, quien emocionó en su discurso en el acto apertura de la Fiesta y manifiesta el conservar y perdurar en el tiempo sus técnicas, su tradición. “Me gusta enseñar la materia cultural, que los más chicos aprendan. Sembrar y que se cultiven. Deseo que las generaciones futuras no dejen la cultura, que no estén ciegos y que puedan continuarla” expresó al respecto Sara que vive en Colonia Chaco y a través de las artesanías mantiene a sus hijos. “Uno de ellos pudo terminar la secundaria y se recibió de Profesor de Escuela Bilingue Qom – castellano. Aprendí desde chica, toda mi familia hacia artesanías, mi tío René Sotelo me enseñó mucho. Además de trabajar, gracias a las artesanías puedo recorrer el país, varias veces vine a Colón y también Mar del Plata, Buenos Aires, Uruguay, Corrientes. Ese era una de mis deseos, poder conocer, aunque no cambio por nada Colonia Chaco. El otro deseo ahora es viajar en avión” indicó Sara que se dedica a la alfarería en barro, fabricando distintas piezas. El material lo recolectan de la zona y lo cuecen en hornos a cielo abierto, lo que le da un color particular, único diferente al horno de barro. Hay diversos elementos como, vasijas y animales en miniatura. También hay colgantes con representaciones de Nalhaxc (sol), Kahagroic (luna) y Yalahkpi (familia). También se observa en la mesa de exposición la Chichit (lechuza) que representa la amistad, la suerte y la vigilancia. “La lechuza siempre nos avisa de noche que alguien anda, vigila y representa la amistad” se refirió Sara.

“Siempre agradezco a los blancos que nos ayudan a levantar a nuestra cultura. Le agradecemos a Colón por darnos esta oportunidad y a Hugo Da Silva, todo Quitilipi, deseamos que Dios le de fuerzas y lo acompañe a él y a su familia por ir a nuestra comunidad e invitarnos acá. Hugo ya es parte de nuestra familia” indicó Sara.

Quien también dejó un mensaje sobre uno de los problemas que no solo aqueja a su comunidad, sino a todos como es el consumo de droga. “Me toca mucho ver a algún chico de la comunidad consumir. Les toma la vida. En la mente tiene que haber libertad. Si no hay libertad no hay camino” culminó Sara.

Sara está presente en la 32º Fiesta Nacional de la Artesanía y representa con sus palabras a los integrantes de la comunidad Qom, que vinieron a Colón y resisten al paso del tiempo a través de las artesanías.