Se entregaron los Santos Justo y Pastor

Ante un excelente marco de público frente a las escalinatas de la Iglesia Santos Justo y Pastor, se realizó la ceremonia de la XXV entrega de los premios a los deportistas destacados de Colón, en el 2016. Además hubo homenajes emotivos como a y entrega de recuerdos a vecinos que cumplieron un rol que sobresalieron en distintas disciplinas deportivas.

Fueron en total 47 deportes los que participaron de esta edición, entregándose tres distinciones, la que otorga el periodismo deportivo local y los Premios al Mérito y Especialidad, estos últimas elegidas por las instituciones deportivas.

Deportista del año 2016, fue elegido el boxeador local Pablo “Manojo” Romero. También se distinguieron a los colonenses olímpicos, Rodrigo López, Catriel Soto y los hermanos César “Pichi” y Sebastián De Cesare.

El padrino fue el Profesor, Julio Méndez, quien forma parte de la primera camada de Profesores de Educación Física de la provincia de Entre Ríos, junto al recordado y entrañable Rubén Frencia.

Asistieron el Director de Deporte Social de la provincia de Entre Ríos, Edgardo Sánchez, el diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Monfort, la diputada provincial, Miriam Lambert, funcionarios del gabinete municipal, ediles y representante de instituciones deportivas.

Reconocimiento a los Olímpicos

La ciudad de Colón, tuvo el honor en este 2016 de presentar a 4 de sus hijos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, lo que es motivo de orgullo para la comunidad y distinción.

De esta manera, fueron homenajeados, Rodrigo López (Ciclismo), Catriel Soto (Mountain Bike) y los hermanos César “Pichi” y Sebastián De Cesare, quienes representaron a Ecuador (tienen la nacionalidad de ese país) en Canotaje.

Colón Sede Provincial de los Juegos Evita 2017

El Director de Deporte Social de la provincia de Entre Ríos, quien estuvo presente en la ceremonia que reconocer a los deportistas de la ciudad, Edgardo “Pila” Sánchez, destacó el gran material humano de Colón en cuanto a la calidad de deportistas, sintetizándolo en los 4 olímpicos colonenses que estuvieron en los Juegos de Río 2016. Además como primicia, indicó que Colón, será sede Provincial de los Juegos Evita 2017.

Rebord: “El deporte es sacrificio, inclusión y solidaridad”

El presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord, hizo uso de la palabra anoche, en la entrega de los XXV Santos Justo y Pastor, donde destacó los conceptos del deporte, como lo es el sacrificio, la solidaridad y la inclusión.

“Hace un año estábamos acá, en el mismo lugar, pero sufríamos las consecuencias de una de las peores crecientes del río Uruguay. Recuerdo que gestionamos subsidios, no solamente para los clubes afectados, sino para todas las instituciones deportivas, porque demostraron que ante las adversas condiciones, prestaron sus instalaciones para albergar evacuados o preservar los alimentos, colchones. Fueron solidarios con el vecino y eso es un valor que brinda el deporte y es un ejemplo para todos, el servir y el apoyo a la comunidad.

Hoy se premia a los deportistas destacados, que si bien tienen las condiciones físicas en cada disciplina, hoy se reconoce al sacrificio que realizan cada uno de ustedes y el resto de la sociedad que practica deportes, que dejan de lado a la familia, a los amigos y hacen un esfuerzo tremendo para trabajar y hacer actividad física, veo a los adultos mayores, quienes también son otro gran ejemplo, para nosotros que no importa la edad para hacer deporte y es lo que nos enorgullece.

Por último un club de la ciudad tiene un slogan que dice menos horas en la calle y más en el club y eso es lo que entendemos nosotros. El deporte es la mejor herramienta para combatir el flagelo de las adicciones. Podemos tener nuestros aciertos y no, pero siempre estamos en constante apoyo a los deportistas e instituciones que compiten tanto en lo local, provincia, nacional e internacional, porque entendemos cual es el sentido social que tienen los deportes, de inclusión”, expresó al respecto Mariano Rebord.

Reconocimiento a Julio Méndez

El padrino de la fiesta, Profesor Julio Méndez, recibió una sorpresa por parte del jefe comunal. “El recordado Rubén Frencia tiene su nombre en las tribunas del Parque y como decimos que los homenajes hay que hacerlos en vida, este 2017 vamos a mejorar la cancha de básquet del Parque Quirós y llevará el nombre de Julio Méndez, junto a Frencia, profesores de educación física de la primera camada de Entre Ríos” indicó Mariano Rebord.

XXV Premios Santos Justo y Pastor – Todos los reconocimientos

Atletismo

Florencia Yakemiuk (Periodismo) Especialidad – Agustina Bonato. Merito – Axel Benitez.

Ajedrez

El Equipo (Periodismo)

Automovilismo

Esteban Benítez (Periodismo)

Basquetbol

Pedro Frei (Periodismo), Especialidad Alejo Arreseigor, Mérito Santiago Schuvarz

Bochas

Miguel Santa Cruz (Periodismo)

Boxeo

Pablo Romero (Periodismo). Especialidad. Sergio Ariel Romero. Merito. Alberto Altamirano.

Canotaje

Jorge Bonnot (Periodismo) – Especialidad: Francisco Poggio – Merito: Brian Biderbost.

Ciclismo Adaptado

Alberto Martínez (Periodismo)

Ciclismo Pista

Genaro Núñez (Periodismo). Especialidad. Fermín Cotet. Merito. Juan José Rivas.

Deporte Adaptado

Ramiro Pintos (Periodismo), Especialidad. Aldana Sierro. Merito. Luis Martínez.

Duatlhon

Carlos Massera (Periodismo), Especialidad. Leonardo Succetti. Merito. Marcos Franco

Enduro Cat Calle

Daniel Henchoz

Enduro Cat Junior

Diego Guionet

Fútbol Departamental

Manuel Cardozo (Periodismo) Especialidad Rodrigo Morinico, Merito Nicolás Gómez.

Fútbol Femenino

Adriana Yano (Periodismo)

Fútbol Rural

Juan Nicolás Pontelli (Periodismo)

Fútbol Veterano

Jorge ” Quique” Torrrelli

Gimnasia Artística

El Equipo (Periodismo)

Golf

Augusto Galeano (Periodismo). Especialidad. Carlos Vespo. Merito. Erica Álvarez.

Hockey S\Cesped

Romina Sánchez (Periodismo) Especialidad. Yanina Bidal. Merito. Melanie Catalina Báez

Jiu Jitsu

Germán Díaz (Periodismo)

Judo

Gianela Massia (Periodismo). Especialidad. Joaquín Vila Meyer. Merito. Florencia Carraud

Karting

Tomas Pellandino (Periodismo)

King Boxing

Felipe Sagasti (Periodismo)

Lucha Olímpica

Delfina Sotelo (Periodismo)

Mountain Bike

Carlos Chevalliet (Periodismo) Especialidad. José Buriano. Merito. Fausto Cetour.

Muay Tay

Daian Vega (Periodismo)

M.M.A (Artes Marciales Mixtas)

Rodolfo Llaser (Periodismo)

Natación

Victoria Lima (Periodismo) Especialidad. Rodrigo Poggio. Merito. Rosa Monroe.

Paddle

Guillermo Errecart (Periodismo)

Pedetrismo

Marcelo Irigoy (Periodismo) Especialidad. Luciano Pedrazza. Merito. Enzo Arlettaz.

Pedetrismo Aventura

Hernán Quiroga (Periodismo) Especialidad. Adrián Latorre. Merito. Eduardo Garnier.

Rally

Pablo Mistretta – Micaela Viollaz (Periodismo)

Rugby

Brian Vergara (Periodismo) Especialidad. Matías Paccot. Merito Ivan Buriano.

Taekwondo

Franco Ferreira (Periodismo)

Tejo

Roberto Pralong- Juan Montenegro (Periodismo)

Tenis

Fernando Loker (Periodismo). Especialidad. Emilio Maillet. Merito. Delia Lugrin.

Tenis de Mesa

Joaquín Coquoz (Periodismo)

Tiro

Florencia Moretti (Periodismo) Especialidad. Magali Rodríguez. Merito. Yenifer Rodríguez.

Turf

José Javier Fernández (Periodismo)

Triatlón

Natalia Méndez (Periodismo)

Vela

Santiago Cabillon (Periodismo) Especialidad. Orlando Ferreira. Merito. Tripulación Clara- Hermanos Vallarino- Federico Esteva

Voley

Anan Lezcano (Periodismo). Especialidad. Clara Guerrero. Merito. Gonzalo Luciani

Menciones Especiales

Grupo Resistiré (Por los 10 años)

Equipo Newcom (Club Sauce)

Grupo de Tejo (Centro de Jubilados)

Reconocimientos – Menciones Especiales

Sabrina Germabier (Voley) Emilia Ávila Cabrera ( Hockey S\Cesped – Club Sauce). José Buffet ( Jiu Jitsu) Jorge Presentado ( Canotaje) Julián Raush ( Rural Bike) Rubén Viollaz ( Ciclismo Veterano) Franco Presentado ( Muay Tay) Gisela Maquiavelo ( Grupo de Zumba) Daniela De Cesares( Grupo DDC. Fitness)

Distinciones Especiales (Olímpicos)

Rodrigo López (Ciclismo) Catriel Soto (Mountain Bike). César – Sebastian De Cesare (Canotaje)

Menciones:

Grupo de Tejo (Los Nonos del Parque Quirós) Equipo Maxibasquet, Equipo de Básquet Campeon Nacional U13 ( La Unión), Leonardo Coller, Luis Denis (Rugby Veteranos) Equipo Luna Team. Ángel Pires (Natación Adaptada) Jonathan Moretti (Ciclismo Pista) Serana Paccio (Básquet Femenino), Jugadoras y Cuerpo Técnico de Futbol Femenino- Cat Sub 14 Campeonas y Sub 16 Sub Campeonas Provinciales Juegos Evitas 2016. Seleccionado Juvenil de Futbol de Colon Campeón Entrerriano 1980

Mención Especial

Al Recordado Deportista – Daniel “Janino” Gómez