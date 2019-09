Se incendió un quincho en Termas San José

El quincho está ubicado en la parte posterior del predio termal. No hubo heridos solo perdidas materiales.

Durante la tardecita de este miércoles, se dio aviso de alerta a Bomberos Colón y San José de un incendio en el predio de Termas San José.

En comunicación con Radio Melody la titular del complejo sanjosesino Natalia Viollaz expresó que el siniestro ocurrió en un sector cubierto, exactamente un quincho, muy utilizado para albergar a excursionistas y grupos visitantes, por fortuna no hubo heridos solo lamentar pérdidas materiales.

Comentó que el fuego avanzó rápidamente(intensas llamaradas y espesa columna de humo) y que efectivos voluntarios trabajaron arduamente combatiendo las llamas y removiendo luego los restos de distintos elementos quemados, verificando además que no quede ningún foco ígneo en el lugar.

Natalia llevó tranquilidad a las personas de la zona y turistas que deseen visitar las instalaciones, porque lo sucedido, dijo, no perjudica el normal funcionamiento del complejo. “Termas San José sigue funcionando normalmente, ésto no es inconveniente como para cerrar el predio” y finalizó diciendo que hoy se trabajará para eliminar todo el material tóxico que pueda ocasionar problemas a las personas que circulen por el predio.

Fuente: Radio Melody