Se presentaron dos propuestas para las 40 familias

Anoche en la Casa del Bicentenario el Presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord junto a los integrantes del Instituto de Tierra y Vivienda Municipal mantuvieron una charla informativa con las 40 familias, para acercarle una nueva propuesta a los beneficiados.

Además del jefe comunal asistieron el Secretario de Gobierno y Políticas Sociales y Salud, Gustavo Blanc e integrantes del ITV; Miriam Lambert (Presidenta), Adolfo Camanduli, Celso Villamayor, Gastón Villanova, Carina Passadore y el Director de Legal y Técnica, Martín Medina. Concurrieron también los presidentes de los Bloques del HCD.

“Para dar respuesta inmediata y cubrir la urgencia de los vecinos en contar con un terreno propio se decidió por la permuta de un nuevo terreno que se encuentra a 150 metros del original, que no le incidirá ningún gasto al vecino. La comuna aportará la suma de un millón de pesos en cuotas y contará con todos los servicios, agua, cloacas y luz, tal como nos habíamos comprometido. Esta decisión la tomamos para dar celeridad. Poner en condiciones el actual terreno nos insumiría una inversión de cuatro millones, además de destinar maquinaria que no contamos por los diversos frentes de obra que llevamos adelante” explicó al respecto Mariano Rebord y continuó: “Los nuevos terrenos están aptos, no tienen problema por estar bajos y contarán con los servicios. Están lindantes al Plan de 60 Viviendas. En estos momentos estamos extendiendo la cañería de la red cloacal que se conectará a las nuevas plantas de bombeo cloacal que adquirimos recientemente. Además será un núcleo habitacional importante en el futuro, ya que además de las 60 familias del barrio que se construye, la Caja de Jubilaciones adquirió un terreno para beneficiar a los trabajadores municipales. No se modificó el proyecto original y es una propuesta interesante, en contar con un terreno propio por la suma de cuarenta y cinco mil pesos, con todos los servicios. De aceptar este ofrecimiento el tema deberá pasar por el Honorable Concejo Deliberante y se deberá realizar una nueva Ordenanza. Después Nación deberá cumplir con su compromiso de llevar adelante las viviendas, pero nuestro deseo es que ustedes sean propietarios en el corto plazo y luego decidan de qué manera llevarán adelante la construcción de su hogar. Si no aceptan se devolverá el dinero que aportaron”.

Luego de escuchar la propuesta, los vecinos informaron que mantendrán una reunión para decidir como continuar. Por su parte el municipio hizo entrega de las copias de los Convenios de Permuta entre el Municipio y el propietario del terreno para la adhesión del beneficiado y el Convenio de renuncia.