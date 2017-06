Se reintegró el terreno de Vialidad al Municipio para viviendas para evacuados

En horas de la tarde de ayer en la ciudad de Buenos Aires, el Presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord firmó un convenio en el que Vialidad Nacional se compromete a reintegrar al Municipio la fracción del inmueble denominado “El Ombú” correspondiente a la proyección de calle Bolívar y la fracción del inmueble ubicada al norte de dicha calle, en una superficie aproximada de 20644 m2 la cual quedará definida al momento de realizarse la mensura de deslinde correspondiente.

En este espacio se llevará adelante la construcción de hogares (80) del registro de vecinos de la ciudad que se encuentran viviendo en zonas inundables, tal como se había comprometido el Gobierno Nacional tiempo atrás, luego de la creciente del río Uruguay registrado entre los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, en el marco del “Programa Especial del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda y Programa Federal Techo Digno”.

Viviendas

En febrero del año 2016, un mes después de la creciente la Municipalidad realizó los primeros trámites para la gestión de este programa habitacional. En un primer momento desde la comuna se propuso un terreno ubicado en el Barrio San Francisco, el cual tiene una cota de construcción de 15, pero fue desestimado por el gobierno nacional. Desde el mes de junio de ese año, cuando se obtuvo la respuesta negativa, se presentó el proyecto para la construcción de los hogares en este nuevo terreno. En agosto del 2016 el Presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord solicitó a Vialidad la superficie correspondiente.

Luego de varios encuentros por parte de autoridades de Vialidad, el jefe comunal y miembros de la Comisión de Asuntos General de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos se procede a la transferencia de la propiedad de las tierras.

Beneficiados

“Luego de los días de diciembre del 2015 y el comienzo del año pasado, tras los distintos relevamientos, gestionamos de manera inmediata este plan habitacional, que son 80 familias que se encuentran viviendo en zonas inundables. Luego de las demoras que fueron explicadas, este es el comienzo de llevar adelante estas unidades habitacionales. Si estas 80 viviendas prometidas hubieran salido antes, hoy no tendríamos evacuados. Se ha incrementado el caudal de lluvias en el río Uruguay y las crecientes son más agresivas que en otras épocas. La variabilidad del río no es como antes y esto nos lleva a intranquilizarnos en la demora, pero este es un gran paso, para reducir este número de familias que sufren las consecuencias de la crecida del río Uruguay. Durante la gestión que comenzó en 2011 hemos relocalizado a familias que se encontraban a menores cotas y hoy tienen sus hogares en el Barrio San Francisco. Una vez que podamos trasladar a estas familias damnificadas y que estén viviendo en los nuevos hogares, no tendremos evacuados hasta los 10,50m (una cota alta) .” expresó al respecto Mariano Rebord.