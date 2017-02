Sorteo de 36 hogares del Programa Federal de Viviendas

En la mañana de este jueves, en la Sede Medalla Milagrosa, con la presencia de la Diputada provincial, Miriam Lambert, el Secretario de Gobierno y Políticas Sociales y Salud, Gustavo Blanc y la Escribana Pública Nacional, Leticia Ramat, se desarrolló el sorteo que beneficiará a 36 familias de la ciudad, de los hogares pertenecientes al Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.

“Los beneficiados surgen de la franja de familias que sus ingresos económicos se encuentra entre los $6000 y $12000 y no pueden acceder a distintos programas de viviendas, como el PROCREAR o a través de créditos bancarios y tampoco al de Viviendas Sociales. Estos hogares, forman parte de los 60 que se construyen por Avenida Paysandú al fondo. Estas primeras 36 tienen un gran avance de construcción. Su demora se debió a que con el cambio de gobierno nacional se atrasaron los fondos y en estos momentos a medida que nos envían los recursos se trabaja en la finalización. A todos les deseo el mayor de los éxitos. A los que no puedan obtener su vivienda, les digo que no pierdan las esperanzas. Aún restan el otro grupo habitacional de 24 hogares y seguimos gestionando, como lo venimos haciendo desde diciembre de 2011 con la asunción de Mariano Rebord” indicó al respecto la diputada provincial, Miriam Lambert.

“Con respecto a la parte de Miriam, estamos trabajando para seguir solucionando el déficit habitacional, hay más de 200 hogares, proyectados para este año” agregó Gustavo Blanc.