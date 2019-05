Tratarán en Diputados un proyecto de Monfort que beneficia a Bomberos Voluntarios

Es una modificación a la Ley de Tránsito para que puedan seguir circulando móviles y autobombas con más de 15 años de antigüedad.

En el día de ayer obtuvo dictamen favorable de la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto autoría del Diputado entrerriano Marcelo Monfort que beneficia a los cuerpos de Bomberos de todo el país.

Se trata de una modificación a la Ley Nacional de Tránsito para que puedan seguir circulando móviles y autobombas con más de 15 años de antigüedad, un reclamo general del sistema nacional de Bomberos.

Tal como explicó Monfort, “este proyecto modifica el artículo 61º de la Ley de Tránsito, que establece entre otras cosas, que los vehículos de emergencias no pueden tener más de 15 años de antigüedad”. Así planteada, la actual Ley de Tránsito, “genera un problema a los cuerpos de Bomberos Voluntarios que generalmente compran unidades usadas en el exterior que están en perfecto estado, pero muchas veces exceden esa antigüedad. Y en Argentina no se fabrican”, sintetizó. “A lo que aspiramos es que puedan utilizar esos vehículos, garantizando a través de la Revisión Técnica Obligatoria su funcionalidad, permitiendo que además no se corte el circuito por el cual los cuerpos de Bomberos transfieren sus unidades a otros cuarteles más pequeños, permitiendo así que todos puedan contar con herramientas para brindar su servicio a la ciudadanía”

El proyecto de ley, que fue presentado en 2018, había obtenido anteriormente el dictamen de la Comisión de Transportes. Ahora podrá ser tratado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Cuenta con el acompañamiento de las firmas de los diputados Gustavo Menna (UCR Chubut), Roxana Reyes (UCR Santa Cruz), José Luis Riccardo (UCR San Luis) y Luis Contigiani (Partido Socialista, Santa Fe).