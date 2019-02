Un delincuente se fugó del Juzgado colonense pero fue recapturado

Una persona de sexo masculino, de 30 años de edad, domiciliada transitoriamente en Colón y con domicilio legal en la ciudad de Campana (Bs. As.), había sido trasladada este miércoles a la mañana desde la U.P. 4 de C. del Uruguay, al edificio de Tribunales de Colón, donde debía mantener una audiencia en la Fiscalía local. En un momento deteminado este sujeto se escapó del lugar, utilizando para ello, los accesos de la parte trasera de Tribunales. De inmediato se montó un operativo policial con el fin de dar con este individuo identificado como Fernando Gabriel Ríos. Gracias a investigaciones y averiguaciones, además de información obtenida mediante manifestaciones de vecinos, vertidas en forma personal, se logró dar con el paradero de esta persona. Primero habría abordado un remis para dirigirse hacia una casa ubicada en el Barrio Tiro Sur y allí habría subido a un automóvil particular dirigiéndose acompañado por una mujer hacia una vivienda ubicada en la zona sur del Plan Libertad esta ciudad. Durante el procedimiento se pudo establecer que podría haber contado con ayuda externa por parte de una persona de sexo femenino, mayor de edad y otra de sexo masculino, también mayor de edad, ambos con domicilio en Colón, para esconderse en el último lugar descripto precedentemente. Este sujeto al percatarse de la presencia policial en el lugar, trató de huir escalando los muros de la parte de atrás de la vivienda, siendo aprehendido por los funcionarios policiales en el intento. Informada sobre lo actuado la Fiscal en Turno de Colón, Dra. Micaela Di Pretoro, dispuso la inmediata detención de este sujeto, siendo trasladado a Jefatura Departamental, lugar donde quedará alojado a disposición de la Justicia interviniente, ordenando además el traslado hacia dicha Jefatura, de una persona de sexo femenino, de 31 años de edad y una de sexo masculino, de 30 años de edad, ambos domiciliados en Colón, a efectos de su correcta identificación en libertad, quedando supeditados a la causa como supuestos facilitadores de la fuga. A raíz de lo enunciado precedentemente, se iniciaron actuaciones de oficio policial por la supuesta fuga de esta persona.

Se informó además que en la vivienda donde fue detenido este sujeto, se halló una frondosa planta de marihuana, por lo que se dio intervención a la División Toxicología de Jefatura de Colón, y por tratarse de una supuesta infracción a la Ley de Narcomenudeo, se iniciará el expediente respectivo, destacándose que el masculino detenido no tendría ninguna relación con dicho hallazgo, como así también quien ocupaba o es titular de la vivienda, quien deberá dar las explicaciones del por qué se encontraba esa planta allí.