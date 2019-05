Una candidata a concejal de Colón denunció que rompieron un vidrio de su camioneta

Mediante su cuenta de Facebook, la candidata a concejal en Colón, Vanesa Bouvet, denunció un ataque contra su camioneta 4×4, marca Toyota, modelo SW4.

Bouvet es una reconocida deportista por su trayectoria en el mundo de las bochas. Fue concejal y actualmente se candidatea para primera edil en la lista de Miriam Lambert, del Frente Justicialista Creer Entre Ríos. “No soy de escribir en las redes sociales, pero estoy muy enojada porque jamás esperé que por estar en política me pase este tipo de daño que no llevan a ningún lado”, escribió en su red social.La publicación muestra a su camioneta con la luneta -que lleva la inscripción “Miriam Intendente 2019”- visiblemente dañada con un objeto contundente no identificado.

“Bajemos el odio, esto no es una guerra, es una campaña política. Mi límite es la falta de respeto. Lo material se puede arreglar, pero me pregunto: ¿qué pasaba si había alguien adentro?”, preguntó a través de la red social.

La novedad fue dada a conocer horas antes de partir a Tierra del Fuego a jugar un torneo nacional de bochas con el equipo entrerriano.