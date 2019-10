Una película documental de Gustavo Garzón se presenta en Colón

El viernes en la Casa del Bicentenario se presenta “Down para arriba”, una película documental de Gustavo Garzón.

La función comenzará a las 20.30 horas y contará con la presencia del actor Gustavo Garzón.

La entrada es libre y gratuita y se colocará una urna para beneficio de la Asociación Síndrome de Down No Me Olvides, quienes además presentan su espectáculo “Sucesos”.

Síntesis

En el barrio de Palermo los alumnos de la escuela de Juan Laso llegan a su clase de teatro. El grupo, “Sin drama de Down”, funciona desde el año 2008 y está integrado en su totalidad por personas con síndrome de Down con edades que oscilan entre los veinticinco y cincuenta años.

El objetivo de Juan es preparar a sus alumnos para la actuación y que puedan llegar a desenvolverse profesionalmente. La voz en off de Gustavo Garzón, con toda la subjetividad de su mirada, es la guía que organiza el documental desde un particular punto de vista: el de un padre de dos alumnos del taller y, a su vez, actor.

El desafío del grupo, en esta oportunidad, consiste en filmar una película de ficción, un cortometraje de unos 20 minutos de duración cuyo guion salga de las mismas temáticas y conflictos que se plantean dentro del grupo. Allí se muestra el minucioso seguimiento de todo el proceso: su construcción, la elección de los temas y la trama, los ensayos y la filmación propiamente dicha.

Para conseguir su objetivo, Juan debe superar la gran dificultad que implica introducir a las personas con discapacidad mental en el mundo simbólico de la actuación.