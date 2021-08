Con presencia de autoridades nacionales y provinciales se presentó el Programa «Colón Camino a la Accesibilidad»

Tuvo lugar el lanzamiento del Programa Municipal «Colón Camino a la Accesibilidad», que se desarrolla en los ejes urbanístico, comunicacional y turístico. El Intendente de Colón José Luis Walser recibió a Fernando Galarraga, Director Ejecutivo de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) y a Inés Artusi, Directora del Iprodi (Instituto Provincial de Discapacidad).

Estuvieron presentes personas con discapacidad, el Secretario de Desarrollo Comunitario de Colón Oscar López, la coordinadora del Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad Lorena Schlotthauer, concejales, representantes de instituciones locales, funcionarios municipales y representantes de fuerzas de seguridad.

Primero se firmó un convenio entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la Municipalidad de Colón para hacer efectivo un aporte de $175.840 del fondo nacional para la integración de personas con discapacidad, destinado a la adquisición de elementos para un banco de ayudas técnicas.

Luego se presentaron los tres ejes como los circuitos accesibles existentes y los que se encuentran en construcción, las playas accesibles o la construcción y reemplazo de rampas en la Ciudad. También en lo comunicacional se trabaja y se profundizará la aplicación y promoción de herramientas en la Ciudad, mientras que en la faz turística se presentó TurInc (turismo inclusivo) que otorgará un sello a los establecimientos que se adhieran.

Decisión

El Intendente José Luis Walser explicó que al programa «lo venimos trabajando en forma silenciosa, y es fundamental sentirnos apoyados, no tengo conocimiento en discapacidad, pero si tengo la decisión política de trabajar para tener una Ciudad accesible»

«Tener la compañía de la provincia y de la nación es fundamental, es lo que necesitan los vecinos de Colón y las personas con discapacidad, que aunemos esfuerzos para hacer todo aquello que falta hacer». «Nos falta mucho en infraestructura pública, no tenemos veredas en el 89 por ciento de la Ciudad, no tenemos calles pavimentadas en el 80 por ciento de nuestra Ciudad, no tenemos cordón cuneta en el 60, no había un relevamiento de rampas y hay lugares públicos donde aún faltan» afirmó.

Por otro lado el Intendente de Colón aseveró: «otra cuestión fundamental es que no tenemos conciencia de Ciudad accesible, la infraestructura se hace, pero la cultura y la conciencia son más difíciles y es tan importante que no tener barreras físicas, estoy contento de poder dar este gran paso, que a pesar de que tanto nos falta, podamos mirar de manera positiva» sostuvo José Luis Walser.

Paso significativo

El Director de la Agencia Nacional de Discapacidad Fabián Galarraga dirigió unas palabras y expresó: «Este paso están dando hoy nos parece enormemente significativo y valioso, desde ya nos comprometemos a sumarnos, a apoyarlos, acompañarlos en todo lo que requieran como gobierno local, como comunidad colonense».

«Es muy importante el diagnóstico, saber cuál es la situación, identificar todo lo que tenemos que transformar para que el espacio comunitario sea accesible para todas y todos». «Para quienes nos toca estar al frente de organismos públicos es vital tener identificadas a las personas con discapacidad para planificar, para organizar, para articular y generar acciones concretas» indicó.

También señaló: «la decisión política es fundamental si queremos que la discapacidad deje de ser un tema invisible, ajeno a la sociedad para revertir esa situación histórica la decisión tiene que ser firme y contundente». «Esta transformación que la Ciudad de Colón se propone a través de la decisión del Intendente y de todo su equipo realmente va en línea para que nuestras sociedades visibilicen la discapacidad» subrayó Fabián Galarraga.

La Directora del Iprodi Inés Artusi señaló por su parte: «El certificado de Discapacidad es el primer estado de derecho que le permite acceder a alternativas y a herramientas que le permitan eliminar barreras. Colón es una Ciudad que tiene una Junta, eso lo quiero destacar, ha sido pionera como en otras cuestiones».

Y agregó: «Hoy la Ciudad de Colón da un paso importantísimo y fundamental para eliminar esas barreras, no lo hará de manera individual sino comunitaria».

Lorena Schlottawer, la coordinadora local del área dijo por su parte: «Este programa ya se ha concretado en un 40 por ciento y seguiremos trabajando para el cumplimiento del mismo, para tener una ciudad accesible es necesario que cada ciudadano contribuya a través de sus actividades cotidianas favoreciendo la accesibilidad, desarrollando la empatía y autonomía de las personas con discapacidad» puntualizó.

Finalizado el acto, la comitiva oficial se trasladó al edificio del Centro Privado de Rehabilitación Santa Ana que inauguró sus nuevas instalaciones. Autoridades tanto nacionales como provinciales y el propio Intendente destacaron la importancia de la obra y la gran labor que lleva a cabo el Centro.