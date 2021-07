Concurso de Obras de Teatro de Dramaturgos Entrerrianos

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Colón auspicia el concurso de obras inéditas de Dramaturgia Entrerriana, proyecto auspiciado por la Dirección de Cultura y concebido por Beatriz Córdoba, Directora Artística del grupo de teatro «El Eclipse», en pos de promover la actividad teatral como uno de los pilares del quehacer cultural en la comunidad colonense, afirmando el compromiso con quienes desempeñan esta expresión artística.

Bases y condiciones

De los participantes podrán participar dramaturgos entrerrianos mayores de 18 años, con residencia comprobable de por lo menos cuatro años en la provincia de Entre Ríos. Se excluyen las personas vinculadas por parentesco al jurado. Los autores de las obras participantes autorizan a los organizadores del concurso a reproducir y difundir dichas obras en los medios que consideren convenientes. La sola participación implica la total aceptación del presente reglamento.

De la admisión de obras serán admitidas a. Obras originales de autoría propia que no hayan tenido una producción profesional previa. b. Solamente será aceptada una obra por autor. c. La obra debe ser apta para todo público, sobre cualquier tema y estilo, con un máximo de 5 actores. d. La duración de la presentación deberá ser de 50 a 60 minutos. e. No se aceptarán monólogos.

De la no admisión. No se admitirán: a) Las obras que no se ajusten a lo dispuesto en la Sección «De la admisión de obras» en todos sus puntos. b) Las anónimas, reproducciones, copias o que no sean de autoría propia.

Fecha de recepción: del 1 de Julio al 31 de agosto. La obra debe ser enviada por mail en formato PDF al mail dramaturgiacolon@gmail.com La correcta recepción del envío será confirmada por la Dirección de Cultura por correo electrónico. La confirmación de recepción no implicará la admisión de la postulación.

De la preselección. Un jurado compuesto por un panel de escritores colonenses pre seleccionarán 3 obras finalistas. La integración del Jurado se dará a conocer por la Dirección de Cultura con la antelación que juzgue conveniente. Las decisiones sobre la selección, aceptación y premiación del Jurado serán inapelables e irrecurribles, y podrá si lo considera necesario declarar desierto el certamen.

De la selección. A través de una serie de lecturas dramatizadas, bajo la dirección de Beatriz Córdoba, el Jurado elegirá entre las tres obras finalistas, la ganadora del certamen. Esta instancia contará con dos veedores de la Dirección de Cultura.

De la premiación La obra ganadora será representada en la Casa del Bicentenario de Colón E.R durante el verano 2022, por un total de 6 funciones, con precio de entrada y en fechas a determinar. El autor será beneficiado con un premio de $10.000 pesos y el respectivo 10% de argentores de la obra presentada.

La puesta en escena estará a cargo de la Compañía de Teatro «El Eclipse» bajo la dirección de Beatriz Córdoba. El autor de la obra será invitado especialmente al estreno de la misma, quedando los gastos de estadías a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura.

La Directora de la Compañía de teatro «El Eclipse», Beatriz Córdoba, se compromete a realizar la puesta en escena de la obra ganadora en el lugar de residencia del autor ganador del certamen.

La sola participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases y condiciones sin derecho a reclamo posterior de ninguna índole por desconocimiento o desacuerdo.

https://colon.gov.ar/concursodramaturgos/