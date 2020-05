Desde este miércoles podrán funcionar en Colón actividades comerciales, oficios y servicios presentando un protocolo

A partir de la autorización por parte del gobierno provincial de distintas actividades comerciales, servicios y oficios, la Municipalidad de Colon adherirá a partir de este miércoles al mismo, dictando un Decreto local mediante el cual comenzarán a autorizarse actividades.

Será mediante la presentación de los distintos sectores de un protocolo sanitario de trabajo, que será analizado por el municipio para su posterior autorización.

Este martes se reunió el comité de emergencia encabezado por el Intendente José Luis Walser en la Casa del Bicentenario de Colón, para evaluar las nuevas medidas a tomar y una nueva etapa de flexibilización en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Finalizado el encuentro de trabajo, las autoridades remarcaron que se continuará con las medidas de aislamiento social y protección, ya que la cuarentena sigue vigente.

«Comienza una nueva etapa en nuestra comunidad y en todas las comunidades de Entre Ríos porque se van a flexibilizar varias actividades que tienen que ver con el comercio minorista, y a raíz de una normativa nacional, y una local que estamos desarrollando» dijo el Intendente Walser una vez culminada la reunión del comité.

José Luis Walser agregó: «Hicimos una puesta en común con las autoridades sanitarias y las fuerzas de seguridad que son generalmente los actores que estamos llevando adelante toda la situación que tiene que ver con la pandemia».

El Intendente de Colón también reconoció que es una decisión difícil, y señaló al respecto que las nuevas medidas significarán una mayor circulación en la ciudad.

Ante esa situación, Walser remarcó la necesidad de «apelar a la auto responsabilidad y a la importancia que tiene el cuidado que pueda tener cada uno, de higiene, distancia social y las salidas solo cuando sea necesario, como concepto a reafirmar en esta nueva etapa» indicó.

La Doctora Norma Hernández, directora del Hospital «San Benjamín» de Colón, expresó por su parte: «El hecho de que Entre Ríos no tenga circulación comunitaria del virus es una situación a considerar, es sumamente necesario que entendamos que por más que por ahora la situación es satisfactoria, se acerca el invierno y eso va a generar seguramente un aumento de casos sospechosos» dijo la profesional médica.

La directora del Hospital también aclaró: «Eso no implica que haya cambiado la situación de la circulación comunitaria pero si puede darse más adelante que a lo mejor si hay una mayor apertura, esta circulación pueda llegar a darse, en ese caso se deberá ir re evaluando la apertura de la cuarentena en tanto vayamos teniendo los resultados» afirmó .

«Esta apertura actual recién vamos a poder evaluar cómo nos fue dentro de 14 días, porque esto no es algo instantáneo».

Y destacó además: «Debemos seguir apelando a que cada uno de nosotros tiene que tomar medidas personales que vayan reduciendo esa posibilidad de contagio, lavarnos las manos –nuevamente- el hecho de que mantengamos una distancia social, si no podemos mantener esa distancia el uso de tapabocas es recomendado» manifestó Norma Hernández.

Normativa local

Consultado acerca de las autorizaciones para los comercios, servicios y oficios, el secretario de Gobierno municipal, Pablo Trevisán, explicó: «El Decreto provincial es bastante genérico, se habla de comercios en general, de oficios y de servicios, con lo cual el abanico de posibilidades es bastante amplio, nosotros vamos a trabajar con un Decreto general que estamos diseñando y estará vigente a partir del miércoles» aseveró el funcionario.

Trevisán reveló por otro lado: «Se van a fijar pautas generales de funcionamiento para los establecimientos comerciales, servicios y oficios, a partir de allí, la importancia de que cada sector y cada comercio por actividad presente un protocolo donde asegure las medidas sanitarias suficientes para poder funcionar».

«A través de resoluciones, una vez analizados los protocolos, vamos a ir autorizando el funcionamiento de cada uno de esos sectores o actividades comerciales» destacó, a lo que añadió: «Hay actividades que ya han presentado su protocolo y que ya hemos estado analizando».

Con respecto a las salidas recreativas, el secretario de Gobierno dijo: «De momento la provincia no ha habilitado los paseos o salidas recreativas, se ha dilatado la decisión para revisarla a partir del 10 de mayo, nosotros como municipio hemos adherido, mientras la provincia no tome una decisión que sea homogénea para todos los municipios y que nos permita tener un comportamiento general en todas las ciudades de la provincia, no lo vamos a hacer» puntualizó Pablo Trevisán.