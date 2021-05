El equipo de Salud de la Municipalidad sigue vacunando contra Covid-19 a personal específico

El equipo de Salud de la Municipalidad de Colón se encuentra realizando un operativo de vacunación contra Covid-19, a la par de la vacunación para completar esquemas del calendario anual que se realiza en todos los Centros de Salud municipales. Con vacunas provistas por el Hospital, se lleva a cabo la aplicación a los agentes de Policía, Bomberos Voluntarios, personas postradas y zona rural.

Jésica Gómez, enfermera municipal del Centro de Salud San Francisco y Jésica Firpo, enfermera del CIC comentaron: «realizamos domicilios con pacientes postrados que no tienen movilidad, las vacunas Covishield fueron las primeras que hicimos, también las primeras dosis de Sinopharm y Sputnik, y en Hugues realizamos las segundas dosis de Sinopharm».

«Los abuelos no tienen palabras de agradecimiento, los policías también, ellos estaban esperando la segunda dosis, estaban muy conformes porque desde el área de Salud de la Municipalidad nos ofrecimos para cumplir esa etapa igual que para los bomberos».

A nivel personal, las enfermeras coincidieron: «es bastante emocionante, en unos años vamos a contar que servimos en una pandemia». «Como enfermera no me veía estando en este lugar tan importante, y el agradecimiento de la gente no tiene precio» señalaron.